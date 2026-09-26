Sindikati spremaju štrajk u Zagrebu: Lani se hvalili rastom plaća od 40 posto

Društvenim mrežama kruži letak Sindikata vozača i prometnih radnika u kojem su lani na Danima otvorenih vrata ZET-a naveli kako su vlastitim pregovaračkim umijećem uspjeli u nepune dvije godine povećati plaće i druga materijalna davanja za više od 40 posto. U ponedjeljak kreću u štrajk, jer im, kažu, plaće nisu rasle

Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga kreću u štrajk, koji će početi u ponedjeljak 28. rujna u 3:30 sati. Razlog tomu je propali dogovor o povećanju plaća. "Moglo se izbjeći ovo da je bilo bolje. Gradonačelnik nam je stavio metu, radi spinove, na jednoj platnoj listi vidi se čak ime radnika. Sve pravne radnje ćemo podnijeti nakon što je gradonačelnik objavio platne liste, to nije pošteno, nije korektno, razočaran sam postupkom gradonačelnika. Vidimo se svi u 3 i 30 u ponedjeljak", rekao je predsjednik Sindikata vozača ZET-a Vladimir Jozić, dodavši da se 75 posto sindikata izjasnilo za štrajk.

Odgovor Tomaševića Sindikalisti su dodali da će štrajk paralizirati gotovo cijeli grad, ali i da će omogućiti komunalne usluge prema vrtićima, bolnicama i školama. Pozvali su ponovno gradsku vlast na razgovore. "Gradska uprava je u pet godina mog mandata sustavno ulagala u radnička prava, za razliku od prethodnih uprava, i ulagala u dijalog. Kumulativno su u tri godine u Holdingu i ZET-u plaće operativnih radnika porasle do 80 posto. To se nikad nije dogodilo u povijesti grada. Objektivno, plaće operativnih radnika bile su male i nije bilo dovoljno radnika. Kada sam postao gradonačelnik, znate u kakvim smo dugovima bili. Plaće su rasle svake godine, uključujući i ovu", poručio im je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je i dodao da su ove godine porasle za 4,4 posto. "S obzirom na neodgovornost, ne oko štrajka nego oko načina na koji se provodi, takav štrajk ne namjeravamo platiti", upozorio ih je dodavši da je u njegovom mandatu ukinut honorarni i agencijski rad.

Sindikati se pohvalili Da su plaće rasle, pohvalio se i Sindikat vozača i prometnih radnika na prošlogodišnjem Danu otvorenih vrata ZET-a. Društvenim se mrežama širi fotografija letka u kojem se hvale svojim postignućima i opisuju koliko su plaće i drugi materijalni uvjeti poboljšani. "Sindikat vozača i prometnih radnika je svojom snagom i dugogodišnjim iskustvom u pregovorima uspio osigurati značajno povećanje plaće za 2025. i 2026. Poslodavac je smatrao da pregovori nemaju opravdanost iz razloga što je Kolektivni ugovor za radnike u Trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj, d.o.o. vrijedeći do ožujka 2026. pritiskom na poslodavca uspjeli smo otvoriti pregovore i povećati plaću kroz Dodatak III KU. I ako je bilo iznimno teško da poslodavac prihvati zahtjeve reprezentativnih sindikata u postupku mirenja uspješno su okončani pregovori. Mirenjem je utvrđeno da će se osnovica za plaću povećati od 1.svibnja 2025. za 15,6 posto, odnosno osnovica za plaću iznosit će 567,24 eura, što daje cijenu sata od 3,26 eura za fond od 174 sata.