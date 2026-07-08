sjećanje na samit

Pištolj s ugraviranim imenom i kutija metaka: Erdogan poklonom iznenadio čelnike NATO-a

M. Šu.

08.07.2026 u 22:56

Revolver Sarsilmaz SR 38 kojeg su NATO čelnici dobili na poklon
Revolver Sarsilmaz SR 38 kojeg su NATO čelnici dobili na poklon Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sarsilmaz
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Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svakom je čelniku koji je sudjelovao na samitu NATO-a u Ankari poklonio personalizirani revolver s ugraviranim imenom te kutiju streljiva

Britanski premijer Keir Starmer otkrio je da oružje nije mogao ponijeti kući zbog strogih britanskih zakona o vatrenom oružju. Starmer je o neobičnom daru govorio novinarima tijekom leta iz Ankare, piše Türkiye Today.

Rekao je da je Erdoğan svim čelnicima uručio revolvere s njihovim imenima te kutiju pravog streljiva. Turski predsjednik uz svaki je pištolj priložio i osobno potpisanu potvrdu kojom izuzima dar od turskih izvoznih ograničenja.

Međutim, to nije pomoglo britanskom premijeru. Zbog strogih zakona Ujedinjenog Kraljevstva, Starmer nije smio unijeti revolver u zemlju pa ga je ostavio u Ankari, gdje će biti deaktiviran.

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Nije poznato jesu li i ostali čelnici imali slične probleme pri unošenju oružja u svoje države.

Britanski propisi o posjedovanju pištolja među najstrožima su u Europi, a uvedeni su nakon masakra u školi u škotskom Dunblaneu 1996. godine, kada je gotovo potpuno zabranjeno privatno posjedovanje kratkog vatrenog oružja.

Poklon, revolver Sarsilmaz SR 38 turske proizvodnje s ugraviranim imenom svakog čelnika, uručen je na marginama 36. summita NATO-a, održanog 7. i 8. srpnja u predsjedničkom kompleksu Turkiye u Ankari.

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