Pištolj s ugraviranim imenom i kutija metaka: Erdogan poklonom iznenadio čelnike NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan svakom je čelniku koji je sudjelovao na samitu NATO-a u Ankari poklonio personalizirani revolver s ugraviranim imenom te kutiju streljiva
Britanski premijer Keir Starmer otkrio je da oružje nije mogao ponijeti kući zbog strogih britanskih zakona o vatrenom oružju. Starmer je o neobičnom daru govorio novinarima tijekom leta iz Ankare, piše Türkiye Today.
Rekao je da je Erdoğan svim čelnicima uručio revolvere s njihovim imenima te kutiju pravog streljiva. Turski predsjednik uz svaki je pištolj priložio i osobno potpisanu potvrdu kojom izuzima dar od turskih izvoznih ograničenja.
Međutim, to nije pomoglo britanskom premijeru. Zbog strogih zakona Ujedinjenog Kraljevstva, Starmer nije smio unijeti revolver u zemlju pa ga je ostavio u Ankari, gdje će biti deaktiviran.
Nije poznato jesu li i ostali čelnici imali slične probleme pri unošenju oružja u svoje države.
Britanski propisi o posjedovanju pištolja među najstrožima su u Europi, a uvedeni su nakon masakra u školi u škotskom Dunblaneu 1996. godine, kada je gotovo potpuno zabranjeno privatno posjedovanje kratkog vatrenog oružja.
Poklon, revolver Sarsilmaz SR 38 turske proizvodnje s ugraviranim imenom svakog čelnika, uručen je na marginama 36. summita NATO-a, održanog 7. i 8. srpnja u predsjedničkom kompleksu Turkiye u Ankari.