Pištolj s ugraviranim imenom i kutija metaka: Erdogan poklonom iznenadio čelnike NATO-a

Britanski premijer Keir Starmer otkrio je da oružje nije mogao ponijeti kući zbog strogih britanskih zakona o vatrenom oružju. Starmer je o neobičnom daru govorio novinarima tijekom leta iz Ankare, piše Türkiye Today.

Rekao je da je Erdoğan svim čelnicima uručio revolvere s njihovim imenima te kutiju pravog streljiva. Turski predsjednik uz svaki je pištolj priložio i osobno potpisanu potvrdu kojom izuzima dar od turskih izvoznih ograničenja.

Međutim, to nije pomoglo britanskom premijeru. Zbog strogih zakona Ujedinjenog Kraljevstva, Starmer nije smio unijeti revolver u zemlju pa ga je ostavio u Ankari, gdje će biti deaktiviran.