Ove male zemlje rastu dvostruko brže od eurozone: Samo jedna je članica EU-a

Europa ulazi u razdoblje usporenog gospodarskog rasta: visok javni dug, starenje stanovništva, slaba produktivnost, i dalje povišeni troškovi energije te geopolitička neizvjesnost trebali bi zadržati rast znatno ispod povijesnog prosjeka.

Prema najnovijem izvješću MMF-a, gospodarstvo europodručja između 2027. i 2031. trebalo bi u prosjeku rasti 1,2 posto godišnje, a za Europsku uniju očekuje se prosjek od 1,4 posto. U istom razdoblju svjetsko gospodarstvo trebalo bi rasti oko 3,2 posto godišnje.

Ipak, nekoliko manjih europskih država trebalo bi ostvarivati više nego dvostruko brži rast od eurozone, piše Euronews.

5. Moldavija: Reforme i europski novac potiču oporavak

MMF očekuje da će Moldavija između 2027. i 2031. u prosjeku rasti 3,5 posto godišnje.

Nakon posljedica rata u susjednoj Ukrajini, energetske krize i suše oporavak se temelji na europskim sredstvima i reformama povezanima s pristupanjem Europskoj uniji. Gospodarski rast, osim toga, podupiru rast plaća, doznake iz inozemstva te razvoj informatičkog i uslužnog sektora.

Oporavak je, ocjenjuje MMF, 'potaknut dobrom poljoprivrednom sezonom, snažnom domaćom potražnjom i značajnim financiranjem Europske unije', ali upozorava da najveće rizike i dalje predstavljaju rat u Ukrajini i moguće usporavanje reformi.