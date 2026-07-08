'NATO čvrsto vjeruje da je Ukrajina na putu prema pobjedi'

'Činjenica da je Ukrajina dobila licenciju za proizvodnju Patriota nosi jako puno pozitivnih posljedica za Ukrajinu, za Europu, i pokazuje razvoj njihovih sposobnosti: sposobnost upravljanja opskrbnim lancima, znanja, mogućnosti da mogu proizvoditi za svoje potrebe i savezničke potrebe', kaže Akrap.

Pokazuje se unutar NATO saveza da se jača svijest o tome koja je stvarna prijetnja sigurnosti i stabilnosti Europe, a to je Rusija , ističe.

'Potvrdilo se nekoliko stvari, a to je da su države članice nastavile sa svojom predanošću odluci da će izdvajati više za vlastitu obranu i za obranu Saveza te da će Europa preuzeti svoju odgovornost za vlastitu budućnost', pojasnio je.

'Usudio bih se reći da je NATO savez na istoj razini sposobnosti i mogućnosti kao i prije godinu dana', rekao je Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman, analizirajući summit NATO-a u Ankari, prenosi HRT.

Ključno je da summit pokazuje da postoji vrlo jasno jedinstvo unutar cijelog NATO saveza, rekao je Goran Bandov sa Sveučilišta u Zagrebu.

'Prije summita u Ankari bilo je dosta trzavica, prvenstveno na razini komunikacije, često i na razini teatra, a manje na razini međudržavnih odnosa unutar NATO saveza, koji su prilično korektni', kaže.

'Odnos SAD-a prema Ukrajini značajno se promijenio od prvih mjeseci, možemo reći ako ćemo koristiti rječnik američkog predsjednika Donalda Trumpa - Ukrajina ima dobre karte i zna dobro igrati', smatra Bandov.

Tonči Tadić, stručnjak za nuklearnu energiju s Instituta Ruđer Bošković također je kao pozitivan aspekt summita naveo potvrdu jedinstva saveza.

'Potvrđena je činjenica da Savez čvrsto vjeruje da je Ukrajina na putu prema pobjedi, sve je dobilo zamah koji je posljedica intenzivne ukrajinske kampanje koja uništava rusku industriju i logistiku', kaže.

Hrvatsku su u Ankari predstavljali predsjednik Republike Zoran Milanović i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid te u ime Vlade, ministri obrane Ivan Anušić i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, no oni su tamo stigli bez usuglašenih stavova.

'Uvijek je nezgodno kad imate unutar delegacije različita mišljenja. Na kraju je ipak prihvaćen dokument kakav je izašao iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Pretpostavljam da su kolege i kolegice iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova najviše radili na njemu. U usvojenoj verziji jasno je odlučeno što će se napraviti, kako će se napraviti, u kojim rokovima i tko će što napraviti', ističe Akrap.

'Potpuno je nejasno zašto je bio potreban cijeli ovaj niz uvreda, napada, kontranapada oko nečega što je zakonski jasno definirano. Ako on (predsjednik) time sebi gradi poziciju nekakvog glavnog oporbenjaka u odnosu na Vladu, to je njegova legitimna pozicija, ali po meni to daje vrlo lošu sliku o Hrvatskoj u međunarodnim odnosima', zaključio je Tadić.