pokušaj ubojstva

Napadaču iz Čakovca određeno mjesec dana istražnog zatvora

M. Šu.

08.07.2026 u 19:58

Privođenje Danijela Trninića
Privođenje Danijela Trninića Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Danijelu T. (42), osumnjičenom da je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao na dvojicu muškaraca, određen je istražni zatvor u trajanju od najmanje mjesec dana. Tereti ga se za dva pokušaja ubojstva te dovođenje u opasnost života drugih osoba, a istraga je otkrila i njegov bogat kriminalni dosje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Sud je prihvatio prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor, no, kako se neslužbeno doznaje, pritvor nije zatražen zbog opasnosti od bijega jer se osumnjičeni sam predao policiji, piše 24 sata.

Tereti ga se za pokušaj ubojstva dvojice muškaraca u dobi od 23 i 28 godina te za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom jer su se tijekom pucnjave u neposrednoj blizini nalazili još jedna žena i jedan muškarac.

Prilikom uhićenja policija je kod njega pronašla kokain, marihuanu i digitalnu vagu.

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Nakon pucnjave pobjegao je u inozemstvo, no policija je preko njegovih poznanika uspjela uspostaviti kontakt s njim i nagovoriti ga da se preda. U utorak je sam ušao u Policijsku postaju u Čakovcu, gdje je odmah uhićen.

Obojica ranjenih muškaraca nalaze se u stabilnom stanju i izvan su životne opasnosti. Istraga je pokazala da je Danijel T. tijekom pucnjave ugrozio i druge osobe koje su se nalazile na parkiralištu.

Privođenje Danijela Trninića
  • Privođenje Danijela Trninića
  • Privođenje Danijela Trninića
  • Privođenje Danijela Trninića
Privođenje Danijela Trninića Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Prema informacijama iz istrage, riječ je o osobi s dugim kriminalnim dosjeom. U Republici Srpskoj ranije je prijavljivan i osuđivan zbog nanošenja tjelesnih ozljeda, posjedovanja droge i drugih kaznenih djela.

U Hrvatskoj je, prema neslužbenim informacijama, prijavljivan zbog prijevara, dok je u Bosni i Hercegovini nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog nezakonitog posjedovanja oružja i eksploziva te proizvodnje i preprodaje marihuane.

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