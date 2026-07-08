Napadaču iz Čakovca određeno mjesec dana istražnog zatvora

Sud je prihvatio prijedlog tužiteljstva i odredio mu istražni zatvor, no, kako se neslužbeno doznaje, pritvor nije zatražen zbog opasnosti od bijega jer se osumnjičeni sam predao policiji, piše 24 sata.

Tereti ga se za pokušaj ubojstva dvojice muškaraca u dobi od 23 i 28 godina te za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom jer su se tijekom pucnjave u neposrednoj blizini nalazili još jedna žena i jedan muškarac.

Prilikom uhićenja policija je kod njega pronašla kokain, marihuanu i digitalnu vagu.