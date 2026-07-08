SAD napao Iran, oglasio se i Trump, a Teheran prijeti odmazdom: 'Bit ćete strogo kažnjeni!'

Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abasu i području Sirika na jugu zemlje, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Sjedinjene Države već tijekom noći mogle ponovno izvesti vojne udare na Iran
Prema prvim informacijama, detonacije su se čule u Bandar Abasu i Siriku, područjima koja su posljednjih dana već bila meta američkih napada, javlja Sky news.
Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da je protuzračna obrana aktivirana u blizini lučkog grada Bandar Abasa na jugu zemlje, gdje presreće, kako navodi, 'neprijateljske ciljeve'.
Iranska novinska agencija Mehr sada izvještava o eksploziji u blizini Konaraka i Chabahara, gdje su šrapneli američkih projektila pogodili bolnicu Imam Ali.
Eksplozije su prijavljene i u iranskoj pokrajini Bušehr na jugozapadu zemlje, no nisu uzrokovali štetu nuklearnoj elektrani Bušehr.
Prema iranskoj državnoj televiziji, eksplozije su se čule i na otoku Abu Musa, jednom od tri otoka s kojeg Iran kontrolira promet Hormuškim tjesnacem.
Iran prijeti odmazdom
Iranski Nournews, pozivajući se na vojni izvor, navodi da će iranske oružane snage uskoro pokrenuti "masovni" napad na američke vojne baze u regiji.
Mohsen Rezaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe, zaprijetio je "teškom kaznom" agresorima i njihovim saveznicima nakon što su Sjedinjene Države pokrenule novu seriju vojnih udara na Iran.
Rezaei je na društvenoj mreži X objavio citat iz Kurana uz kratku poruku upućenu protivnicima Irana. 'Agresorski neprijatelj i njegovi pomagači bit će strogo kažnjeni', napisao je.
Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da je SAD pokrenuo napade.
'Po nalogu predsjednika Trumpa naše snage započele su dodatne udare na Iran kako bi dodatno umanjile njegovu sposobnost ugrožavanja slobode plovidbe kroz Hormuški tjesnac', priopćio je CENTCOM.
'Sjedinjene Države smatraju Iran odgovornim za nedavnu neopravdanu agresiju protiv komercijalnih brodova i civilnih posada koje su slobodno plovile vitalnim međunarodnim plovnim putem', poručio je CENTCOM.
Očekuje se da će večerašnji napadi na Iran biti brojniji od onih izvedenih u utorak, rekao je za Reuters jedan američki dužnosnik.
Oglasio se Trump
Donald Trump poručio je da su posljednji napadi izvedeni kao odmazda za ono što je opisao kao iransko bombardiranje brodova dan ranije.
'Ovo je odmazda za jučerašnje bombardiranje brodova od strane Irana. Ako se ponovi, bit će puno gore!', napisao je Trump na Truth Socialu, gdje je objavio i fotografije i videozapise za koje tvrdi da prikazuju posljedice napada na Iran.
Razvoj događaja uslijedio je nakon što je Trump na summitu NATO-a u Ankari poručio da bi Sjedinjene Države mogle ponovno napasti Iran.
'Mogli bismo ponovno udariti već večeras', rekao je američki predsjednik.
Trump je tijekom dana više puta ustvrdio da je iranska vojska teško oslabljena, da Teheran više neće razviti nuklearno oružje te da SAD nije zainteresiran za dugotrajan rat, ali će odgovoriti "deset puta jače" na svaki novi iranski napad.
Bandar Abas i Sirik nalaze se na jugu Irana, u blizini Hormuškog tjesnaca, strateški iznimno važnog plovnog puta kojim prolazi oko petine svjetske trgovine naftom i ukapljenim prirodnim plinom.