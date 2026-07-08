SAD napao Iran, oglasio se i Trump, a Teheran prijeti odmazdom: 'Bit ćete strogo kažnjeni!'

Prema prvim informacijama, detonacije su se čule u Bandar Abasu i Siriku, područjima koja su posljednjih dana već bila meta američkih napada, javlja Sky news.

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da je protuzračna obrana aktivirana u blizini lučkog grada Bandar Abasa na jugu zemlje, gdje presreće, kako navodi, 'neprijateljske ciljeve'.

Iranska novinska agencija Mehr sada izvještava o eksploziji u blizini Konaraka i Chabahara, gdje su šrapneli američkih projektila pogodili bolnicu Imam Ali.

Eksplozije su prijavljene i u iranskoj pokrajini Bušehr na jugozapadu zemlje, no nisu uzrokovali štetu nuklearnoj elektrani Bušehr.

Prema iranskoj državnoj televiziji, eksplozije su se čule i na otoku Abu Musa, jednom od tri otoka s kojeg Iran kontrolira promet Hormuškim tjesnacem.