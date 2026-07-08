Misteriozna smrt dvoje mladih u Osijeku: 'Vidjela sam ih prekjučer, sve je bilo u redu'

Tijela dviju osoba pronađena su u utorak u dvorišnom stanu u Reisnerovoj ulici u Osijeku. Na mjestu događaja očevid je vodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a radi utvrđivanja uzroka smrti naložena je obdukcija.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske priopćili su da je obdukcija obavljena na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Rezultati su pokazali da nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt ili drugo kazneno djelo.

Policija zasad nije objavila što je uzrokovalo smrt mladića i djevojke, ističući da se kriminalističko istraživanje i dalje nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Susjedi su za SiB ispričali da su preminuli bili mladić i djevojka iz Osijeka te da nisu živjeli u kući kao podstanari.

Jedna od susjeda rekla je da ih je vidjela večer prije tragedije. 'Vidjela sam ih prekjučer navečer i, kao i uvijek, sve je bilo u redu. Bili su jako dobri, dragi i simpatični ljudi', kazala je.

Prema neslužbenim informacijama, preminula djevojka imala je 34 godine, dok dob mladića zasad nije poznata.