Trump ukida sankcije Turskoj i otvara vrata prodaji F-35: 'Razmotrit ćemo to'

Sankcije su uvedene 2020. godine nakon što je Ankara kupila ruski sustav protuzračne obrane S-400 , zbog čega je Washington izbacio Tursku iz programa razvoja i nabave borbenih zrakoplova F-35, u kojem je bila i industrijski partner.

'Ukinut ćemo sankcije', rekao je Trump novinarima, dodavši da na tom pitanju već rade američki državni tajnik i ministar financija.

Trump je odluku objavio neposredno prije sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom na marginama summita NATO-a u Turskoj.

'Turska je u mnogočemu bila lojalnija od nekih zemalja za koje smo očekivali da će biti lojalne. F-35 je izvrstan zrakoplov, najbolji na svijetu i svakako ćemo razmotriti mogućnost njegove prodaje', rekao je.

Međutim, prodaja F-35 Turskoj i dalje nailazi na ozbiljne pravne prepreke. Američki Kongres donio je zakon kojim se zabranjuje isporuka tih zrakoplova sve dok Turska posjeduje ruski sustav S-400, smatrajući da on predstavlja sigurnosni rizik za najnapredniji američki borbeni avion.

Prema informacijama Reutersa, u posljednjim tjednima razmatra se mogućnost da Ankara sustav S-400 prebaci u treću državu, čime bi se uklonila glavna prepreka za povratak u program F-35. No takav dogovor još nije postignut, a nije jasno bi li na njega pristala i Rusija, koja u ugovorima o prodaji oružja propisuje stroga ograničenja njegova daljnjeg prijenosa.

Trumpov posjet Turskoj prvi je posjet jednog američkog predsjednika toj zemlji nakon 11 godina. Erdoğan ga je dočekao uz svečanu državnu ceremoniju, a dvojica čelnika razmijenila su niz međusobnih pohvala tijekom javnih obraćanja.

Reuters ističe i da tijekom Trumpova mandata stanje ljudskih prava u Turskoj nije bilo među prioritetnim temama u odnosima Washingtona i Ankare.