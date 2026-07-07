Šef diplomacije BiH: Lobiranje Dodika u SAD-u počelo je davati rezultate

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je u utorak pojačanu komunikaciju s Washingtonom čiji je cilj neutralizirati učinke lobiranja koje tamo provode osobe povezane s Miloradom Dodikom
Konaković je novinarima u Sarajevu kazao kako je BiH među državama koje su pozvane sudjelovati na skupu u SAD-u što ga sredinom srpnja organizira State Department i koji je, kako je pojasnio, posvećen "političkom terorizmu".
"To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imat ćemo šta reći po tom pitanju i naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u BiH", kazao je Konaković.
Neizravno se suglasio s konstatacijama da je višegodišnje lobiranje Dodika i njegovih suradnika u SAD-u i ulaganje milijuna dolara u to počelo davati rezultate otkako se u Bijelu kuću po drugi put vratio Trump.
Dokaz tomu je činjenica da je Trumpova administracija Dodiku i desecima osoba iz njegova kruga suradnika u listopadu 2025. ukinula sankcije. Dodikovi lobisti su uspjeli u travnju dovesti u Banju Luku i sina američkog predsjednika Donalda Trumpa juniora dok je tvrtka AAFS Infrastructure and Energy čiji je jedan od čelnika Joseph Flynn, brat Dodikovog lobista Michaela Flynna, dobila posao gradnje i eksploatacije plinovoda Južna interkonekcija.
Konaković je kazao kako je slika o BiH koju imaju u Washingotnu trenutačno "mutna". "Tu sliku djelomice su zamutili neki lobisti. Nisu uspjeli u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo", kazao je šef bosanskohercegovačke diplomacije najavivši za 16. srpnja konferenciju u organizaciji State Departmenta opisujući to kao važan skup na kojemu će biti veliki broj prijatelja BiH pa kani iskoristiti tu priliku da im pojasni stanje u zemlji.
Konaković već mjesecima upozorava na destabilizirajuće aktivnosti Dodika i njegovih suradnika i optužuje ih da kao ruski agenti čine sve ne bi li blokirali put BiH ka euroatlantskim integracijama.