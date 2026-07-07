Šef diplomacije BiH: Lobiranje Dodika u SAD-u počelo je davati rezultate

Konaković je novinarima u Sarajevu kazao kako je BiH među državama koje su pozvane sudjelovati na skupu u SAD-u što ga sredinom srpnja organizira State Department i koji je, kako je pojasnio, posvećen "političkom terorizmu".

"To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imat ćemo šta reći po tom pitanju i naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u BiH", kazao je Konaković.

Neizravno se suglasio s konstatacijama da je višegodišnje lobiranje Dodika i njegovih suradnika u SAD-u i ulaganje milijuna dolara u to počelo davati rezultate otkako se u Bijelu kuću po drugi put vratio Trump.