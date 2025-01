Piletić: Vlada radi na inflaciji, očekujemo pad od tri posto

Ministar je govorio o bojkotu trgovina koji su, zbog visokih cijena osnovnih proizvoda, drugi petak zaredom pokrenuli građani putem društvenih mreža.

'Ja rijetko odlazim u trgovinu, ako se to može podvest pod bojkot, dapače. No, Vlada permanentno radi na obuzdavanju inflacije. Zajednički stav svih koji su jučer sudjelovali u raspravi, to su Vlada, sindikati, određene udruge kao i trgovci i distributeri, jest da ova inflacija ne odgovara nikome pa ni hrvatskom gospodarstvu', rekao je.

Piletić ističe da Hrvatska već 16 kvartala zaredom bilježi rast BDP-a, dok je posljednje dvije godine među prve tri zemlje Europske unije po realnom rastu. Na pitanje može li nastavak poziva na bojkot zatvoriti neke trgovine, ukoliko se građani na njega odazivu, odgovorio je da ne vjeruje u takav scenarij.

'Svima je interesu da se pozitivni pokazatelji nastave, pa tako i rast broja radnih mjesta', rekao je.

Lista s oko 70 prehrambenih i higijenskih proizvoda čije će najviša moguća cijena, odlukom Vlade, biti ograničena, uvelike će pomoći građanima, poručio je ministar.

'Ona će poslati poruku potrošačima i trgovcima da bujanje cijena koje smo primijetili u zadnja dva mjeseca, odstupa od porasta cijena na razini EU. To se treba izregulirati i vratiti u ono što je maksimalno tolerantno', kazao je.