Piletić: 'Do sredine 2026. bit će izgrađeno 18 novih centara za starije'

Otkrio je kako će 'do sredine 2026. godine' u Hrvatskoj biti izgrađeno 18 novih centara za starije koji će direktno nuditi '1850 smještajnih kapaciteta', a indirektno skrbiti za '4500 korisnika'.

Marin Piletić , ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike komentirao je činjenicu da manje od 3 posto umirovljeničke populacije u domovima za starije te je objasnio kako je Vlada došla do odluke da poveća izdvajanja za ovaj sektor.

Zato je dobra vijest da idemo u smjeru povećanja tih kapaciteta s izgradnjom centara za starije osobe u većem broju županija. Naravno, to još uvijek neće biti dovoljno da se zadovolje sve potrebe koje naši stariji građani imaju. Udio starijeg stanovništva u društvu je sve veći i veći. Mi moramo gledati u budućnost, planirati i širiti usluge te oblike zaštite osoba starije životne dobi', kazala je Karačić.

Naglasila je važnost širenja 'vaninstitucijskih usluga', ali je i priznala kako i uz izgradnju novih kapaciteta to 'još uvijek neće biti dovoljno'.

Ćorluka: 'Volio bih vidjeti ekonomista koji će smjestiti nekoga za 642 eura'

Pavo Ćorluka, predsjednik Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi Hrvatske udruge poslodavaca, referirao se na problematiku broja kapaciteta u privatnom sektoru i prosječnu cijenu od 1000 eura mjesečno po osobi.

'Ja ću vam odgovoriti na pitanje cijene. Ministarstvo plaća 1000 eura smještaj 4. kategoriju. Što znači 1000 eura (da je) skupa cijena smještaja', zapitao se. Ustvrdio je kako HUP 'fama skupog privatnog smještaja pomalo iritira'. Dodao je kako je nemoguće smjestiti nekoga u dom za 642 eura te da ga 'proces koje ministarstvo pokreće veseli'.

'Ja ću malo drugačije postaviti pitanje. Točno je da u Hrvatskoj trenutno ima 1196 privatnih pružatelja usluga i 2618 udomiteljskih obitelji. Većina smještajnih kapaciteta je prevagnula u privatni smještaj. Ta fama skupog privatnog smještaja, po meni, pomalo iritira nas u HUP-u. Mi bismo voljeli, kada se govori o cijeni, da se govori o cijeni javnih domova: županijskih, gradskih i državnih. Ekonomskoj cijeni, ne ovoj cijeni što je nedavno gradonačelnik slavodobitno rekao 642 eura, za smještaj u jednokrevetnoj sobi u Markuševcu', rekao je.

'Volio bih vidjeti tog ekonomista koji će tu cijenu staviti na papir i za taj novac smjestiti ljude za ono što je on izjavio. Moramo biti malo ozbiljni, ono što mene veseli, vesele me ovi centri koje ministarstvo pokreće', kazao je.

'Pokrenulo je metodologiju izračuna. Pokrenulo je jedan kotač koji se treba zavrtjeti u jednom pozitivnom smjeru, a taj smjer je vaučerizacija, akredidacija i kategorizacija. To je jedan proces koji ćemo sigurno dostići, nadam se. Kada govorimo o smještajnim kapacitetima, mislim da je to samo jedan dio centara koji će se time baviti. Težina će biti na vanistitucijskom zbrinjavanju tih ljudi. To je nešto što je trend u Europi i u svijetu. Smještajni kapaciteti nisu svi u funkciji u RH. Imamo praznih i polupraznih kapaciteta jer oni nisu ugovoreni i nisu stavljeni u ravnopravan položaj s javnim centrima', zaključio je.