pao dogovor

Umirovljenicima i osobama s invaliditetom 60 posto niža cijena javnog prijevoza

M.Da./Hina

05.11.2025 u 05:00

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: EmicaElvedji/PIXSELL
Bionic
Reading

Umirovljenici i posebne kategorije putnika do kraja iduće godine imaju popust od 60 posto na cijenu autobusne karte u javnom prijevozu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a ugovor su u utorak potpisali predstavnici javne usluge prijevoza Čazmatransa i župan Marko Marušić

Posebne kategorije korisnika, čiji prijevoz sa 60 posto subvencionira županija, obuhvaćaju osobe s invaliditetom donjih ekstremiteta od 60 posto ili više, osobe s ukupnim invaliditetom od 80 posto ili više, te djeca do 6 godina starosti.

Župan Marušić je naglasio da Županija nastavlja s provedbom mjera kojima želi olakšati svakodnevnicu umirovljenicima i osobama s invaliditetom te roditeljima s malom djecom.

vezane vijesti

Predsjednik Odbora za umirovljenike Zlatko Barila zahvalio se Županiji na nastavku subvencioniranja te istaknuo da ove usluge koristi veliki broj umirovljenika.

Predsjednik Udruge tjelesnih invalida Bjelovar Tomislav Novosel naveo je da su nabavljeni autobusi koji koriste rampu za osobe s invaliditetom.

Ugovor je sklopljen sa Zajednicom ponuditelja Čazmatrans-Promet i Čazmatrans-Nova iz Čazme i vrijedi do 31. prosinca 2026. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UDARAC NA DŽEP

UDARAC NA DŽEP

Cijene komunalija u ova dva grada otišle su u nebo! Građane očekuju drastična poskupljenja
DEMOKRATI SLAVILI

DEMOKRATI SLAVILI

Izdržao islamofobne napade i Trumpove prijetnje: Tko je novi gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani
katastrofa u bih

katastrofa u bih

Tragedija u Tuzli: Raste broj žrtava nakon požara u domu za starije, više ozlijeđenih

najpopularnije

Još vijesti