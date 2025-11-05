Umirovljenicima i osobama s invaliditetom 60 posto niža cijena javnog prijevoza

Posebne kategorije korisnika, čiji prijevoz sa 60 posto subvencionira županija, obuhvaćaju osobe s invaliditetom donjih ekstremiteta od 60 posto ili više, osobe s ukupnim invaliditetom od 80 posto ili više, te djeca do 6 godina starosti.

Župan Marušić je naglasio da Županija nastavlja s provedbom mjera kojima želi olakšati svakodnevnicu umirovljenicima i osobama s invaliditetom te roditeljima s malom djecom.