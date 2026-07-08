Pijan jurio slovenskom autocestom, dignuo policiju cijele države: Na benzinskoj uslijedio kaos

Muškarac se prvo ponašao agresivno u Mariboru i potom krenuo u vožnju autocestom odbijajući se zaustaviti. Stao je tek na benzinskoj postaji u Kopru gdje se opirao uhićenju
Od 60 pa sve do 220 kilometara na sat i to pod utjecajem alkohola, vozio je muškarac kojeg je slovenska policija naposljetku uhvatila u potjeri autocestom koja je neviđena za nama susjednu zemlju.
Kako javlja Radiotelevizija Slovenije, pozivajući se na policijsko izvješće, policija u Mariboru je najprije dobila dojavu da se alkoholizirani muškarac u tom gradu ponaša agresivno i narušava javni red. Potom je sjeo u auto i odvezao se.
Policija ga je brzo pronašla kod Dramlja, a kad su mu naveli da se zaustavi, prvo je stao na zaustavnoj traci, a potom naglo ubrzao i krenuo u bijeg autocestom. Policijske jedinice iz svih krajeva Slovenije su bili aktivirani. Čak je naletio i na postavljene policijske šiljke pa svejedno, unatoč probušenim gumama, nastavio vožnju.
Zaustavio se na benzinskoj postaji
Tijekom potjere policija se nekoliko puta morala povući radi sigurnosnih razloga, sve dok se vozač nije zaustavio na benzinskoj postaju i Koperu.
No, nije se htio predati mirno pa je policija morala koristiti silu kako bi ga smirili i uhitili. Muškarac je odbio alkotest, brzo testiranje na droge i liječnički pregled te je zaradio sumnju za kaznena djela opasne vožnje u cestovnom prometu te sprječavanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti. Policijska uprava Koper je pozvala građane koji su se 'osjećali ugroženi njegovom vožnjom' da se jave policiji i daju svoj iskaz u sklopu istrage koja još uvijek traje.