NEVIĐENA POTJERA

Pijan jurio slovenskom autocestom, dignuo policiju cijele države: Na benzinskoj uslijedio kaos

Ivor Kruljac

08.07.2026 u 23:28

Slovenska policija - Ilustracija
Slovenska policija - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
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Muškarac se prvo ponašao agresivno u Mariboru i potom krenuo u vožnju autocestom odbijajući se zaustaviti. Stao je tek na benzinskoj postaji u Kopru gdje se opirao uhićenju

Od 60 pa sve do 220 kilometara na sat i to pod utjecajem alkohola, vozio je muškarac kojeg je slovenska policija naposljetku uhvatila u potjeri autocestom koja je neviđena za nama susjednu zemlju.

Kako javlja Radiotelevizija Slovenije, pozivajući se na policijsko izvješće, policija u Mariboru je najprije dobila dojavu da se alkoholizirani muškarac u tom gradu ponaša agresivno i narušava javni red. Potom je sjeo u auto i odvezao se.

Policija ga je brzo pronašla kod Dramlja, a kad su mu naveli da se zaustavi, prvo je stao na zaustavnoj traci, a potom naglo ubrzao i krenuo u bijeg autocestom. Policijske jedinice iz svih krajeva Slovenije su bili aktivirani. Čak je naletio i na postavljene policijske šiljke pa svejedno, unatoč probušenim gumama, nastavio vožnju.

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Zaustavio se na benzinskoj postaji

Tijekom potjere policija se nekoliko puta morala povući radi sigurnosnih razloga, sve dok se vozač nije zaustavio na benzinskoj postaju i Koperu.

No, nije se htio predati mirno pa je policija morala koristiti silu kako bi ga smirili i uhitili. Muškarac je odbio alkotest, brzo testiranje na droge i liječnički pregled te je zaradio sumnju za kaznena djela opasne vožnje u cestovnom prometu te sprječavanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti. Policijska uprava Koper je pozvala građane koji su se 'osjećali ugroženi njegovom vožnjom' da se jave policiji i daju svoj iskaz u sklopu istrage koja još uvijek traje.

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