Pijan jurio slovenskom autocestom, dignuo policiju cijele države: Na benzinskoj uslijedio kaos

Od 60 pa sve do 220 kilometara na sat i to pod utjecajem alkohola, vozio je muškarac kojeg je slovenska policija naposljetku uhvatila u potjeri autocestom koja je neviđena za nama susjednu zemlju.

Kako javlja Radiotelevizija Slovenije, pozivajući se na policijsko izvješće, policija u Mariboru je najprije dobila dojavu da se alkoholizirani muškarac u tom gradu ponaša agresivno i narušava javni red. Potom je sjeo u auto i odvezao se.

Policija ga je brzo pronašla kod Dramlja, a kad su mu naveli da se zaustavi, prvo je stao na zaustavnoj traci, a potom naglo ubrzao i krenuo u bijeg autocestom. Policijske jedinice iz svih krajeva Slovenije su bili aktivirani. Čak je naletio i na postavljene policijske šiljke pa svejedno, unatoč probušenim gumama, nastavio vožnju.