HGSS spašavao zalutalog 'letača': S paragliderom se zabio u drvo

Već je dobro znano da Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) redovno spašava planinare, ali ponekad se neki ne nađu u nevolji pri uspinjanju, već pri letu. Upravo to se u srijedu dogodilo jednom paraglajderu koji je na području Bitoraja zapeo u krošnji visokog stabla.

HGSS Delnice su naveli preko Facebooka da letač nije bio ozlijeđen te je sam poslao svoju lokaciju. Spašavalo ga je devet HGSS-ovaca s dva vozila.

'Po dolasku na lokaciju spašavatelji su pristupili osiguravanju mjesta događaja te su sigurno spustili letača i njegov paraglider sa stabla. Akcija je uspješno završena u 19:50 sati povratkom spašavatelja u stanicu', naveli su iz HGSS-a.