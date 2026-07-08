PODRUČJE BITORAJA

HGSS spašavao zalutalog 'letača': S paragliderom se zabio u drvo

Ivor Kruljac

08.07.2026 u 22:43

HGSS-ovci iz Delnica spašavali paraglidera s drveća
HGSS-ovci iz Delnica spašavali paraglidera s drveća Izvor: Društvene mreže / Autor: HGSS Delnice / Facebook
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Letač nije bio ozlijeđen pa je sam uspio poslati lokaciju spašavateljima. Na teren je poslano devet osoba s dva vozila

Već je dobro znano da Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) redovno spašava planinare, ali ponekad se neki ne nađu u nevolji pri uspinjanju, već pri letu. Upravo to se u srijedu dogodilo jednom paraglajderu koji je na području Bitoraja zapeo u krošnji visokog stabla.

HGSS Delnice su naveli preko Facebooka da letač nije bio ozlijeđen te je sam poslao svoju lokaciju. Spašavalo ga je devet HGSS-ovaca s dva vozila.

'Po dolasku na lokaciju spašavatelji su pristupili osiguravanju mjesta događaja te su sigurno spustili letača i njegov paraglider sa stabla. Akcija je uspješno završena u 19:50 sati povratkom spašavatelja u stanicu', naveli su iz HGSS-a.

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Iz HGSS-a Delnice su tom prilikom upozorili da je sve više 'planinara, letača, motorista i drugih ljubitelja prirode na našem području' s dolaskom lijepog vremena. Ipak, HGSS je dao nekoliko upozorenja.

'Prije odlaska u prirodu provjerite vremensku prognozu i uvjete na terenu, ponesite dovoljno vode i hrane, odgovarajuću obuću i odjeću te osnovni pribor prve pomoći. Pobrinite se da vam je mobilni telefon napunjen i da znate podijeliti svoju lokaciju. Ako se nađete u nevolji, pomoć zatražite na vrijeme – pravovremena dojava i točna lokacija često su ključni za brz dolazak spašavatelja', naveli su iz HGSS Delnice na Facebook stranici.

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