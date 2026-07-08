Vučić žestoko napao Hrvatsku: 'Žele vidjeti Srbiju na koljenima, ali to se neće dogoditi'

Podsjetimo, osam od 27 država članica usprotivilo se na sastanku otvaranju novoga kruga pristupnih pregovora sa Srbijom, potvrdila su za Euronews tri diplomatska izvora iz EU-a. Države članice koje se protive otvaranju klastera 3, koji se odnosi na konkurentnost i inkluzivni rast, jesu Nizozemska, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litva, Bugarska i Hrvatska. Tri države članice koje su manje protiv, ali i dalje nisu uvjerene, jesu Danska, Luksemburg i Latvija.

'Ne možemo reći da su svi bili protiv toga, dvije ili tri zemlje su bile snažno protiv toga, znali smo koje. Ono što me najviše pogađa jest to što su naši ljudi naporno radili, rekao sam im da imaju političku slobodu, da rade sve što EK traži. Čak je i hrvatski zastupnik to primijetio. Ali ne možete promijeniti političku volju. Teško mi je vidjeti suborce koji ovo teško podnose. Rekao sam im da to nije temeljeno na zaslugama. Ne treba previše očajavati, sve se očekuje ', kazao je Vučić.

'Što se tiče hrvatskih susjeda, ništa novo. Vole vidjeti Srbiju na koljenima, upravo ono što sada rade Crnoj Gori, voljeli bi vidjeti i Srbiju. Dok sam ja na vlasti, to se neće dogoditi', poručio je Vučić.

'Srbija više nikada neće biti vreća za udaranje', dodao je.

Na pitanje kako komentira tvrdnje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je na samitu NATO-a u Ankari morao obavijestiti članice Saveza o naoružavanju Beograda, odgovara da 'Srbija nije slaba i nikada više neće biti'.

'Neću odgovarati na glupe primjedbe predsjednika Hrvatske. Imaju jaku vojsku, dio su NATO-a. Želimo sami određivati ​​svoju sudbinu. Više nećemo biti ničiji plijen', kazao je.

Govoreći o razlozima zbog kojih pojedine članice EU blokiraju Srbiju, rekao je da baltičke, skandinavske i zemlje Beneluxa od Beograda prije svega traže uvođenje sankcija Rusiji.

'Mi poštujemo Ukrajinu koja nije priznala Kosovo. Rusija također podržava teritorijalni integritet Srbije. Nastavit ćemo graditi dobre odnose i s Kijevom i s Moskvom, ali nećemo mijenjati svoju politiku zato što netko vrši pritisak', rekao je.

Vučić je komentirao i stanje u Crnoj Gori, optuživši vlasti u Podgorici za, kako je rekao, antisrpsku politiku i diskriminaciju Srba.

Na kraju je potvrdio da će odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora donijeti u kolovozu ili rujnu.

'Izbori će biti u listopadu ili studenome. Vjerojatno će se prvo održati parlamentarni, a zatim predsjednički izbori', rekao je Vučić.