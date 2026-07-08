Lučić bi se mogao nagoditi za pokušaj ubojstva? Novinarima poručio: 'Treba zadržati osmijeh stjuardese'

Suđenje za pokušaj bivšem policajcu i glumcu serije 'Krim tim 2' Leonu Lučiću trebalo je početi ovu srijedu na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Međutim, i Lučićev odvjetnik Dragan Dramac, ali i tužiteljica u ovom postupku, tražili su odgodu rasprave.

'Odvjetnik okrivljenog Lučića mi se nedavno obratio i najavio u kratkom roku poslati prijedlog za sporazumijevanjem. Stoga molim kratku odgodu kako bi razmotrili prijedlog i odlučili hoćemo li ga uvažiti ili ne', navela je tužiteljica, prenosi Jutarnji list.

Taj je zahtjev potvrdio i branitelj navodeći da je optimističan da je nagodba realna i moguća.

'Mi se vodimo načelom Tko brzo daje, dvostruko daje, radi dobrobiti i interesa okrivljenika, javnosti i okončanja postupka odnosno načela ekonomičnosti', rekao je Dramac.