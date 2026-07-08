BIVŠI POLICAJAC

Lučić bi se mogao nagoditi za pokušaj ubojstva? Novinarima poručio: 'Treba zadržati osmijeh stjuardese'

Ivor Kruljac

08.07.2026 u 21:42

Leon Lucić
Leon Lucić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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I Lučićev odvjetnik i tužiteljica su u srijedu tražili odgodu rasprave na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, navodeći da žele ispregovarati nagodbu.

Suđenje za pokušaj bivšem policajcu i glumcu serije 'Krim tim 2' Leonu Lučiću trebalo je početi ovu srijedu na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Međutim, i Lučićev odvjetnik Dragan Dramac, ali i tužiteljica u ovom postupku, tražili su odgodu rasprave.

'Odvjetnik okrivljenog Lučića mi se nedavno obratio i najavio u kratkom roku poslati prijedlog za sporazumijevanjem. Stoga molim kratku odgodu kako bi razmotrili prijedlog i odlučili hoćemo li ga uvažiti ili ne', navela je tužiteljica, prenosi Jutarnji list.

Taj je zahtjev potvrdio i branitelj navodeći da je optimističan da je nagodba realna i moguća.

'Mi se vodimo načelom Tko brzo daje, dvostruko daje, radi dobrobiti i interesa okrivljenika, javnosti i okončanja postupka odnosno načela ekonomičnosti', rekao je Dramac.

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Podsjetimo, Lučića i suoptuženiku Dinu Vekića se tereti da su u studenom prošle godine pokušali ubiti Denisa M. Lucić je prema optužnici pucao u žrtvu te ga pritom ranio u natkoljenicu.

Lučić koji je javnosti najpoznatiji po ulozi inspektora u Krim Tim 2 i ranije je imao probleme sa zakonom a pri tome je vrijeđao novinare ili pak pjevao pred medijskim kamerama. Ni današnji dolazak na sud nije prošao bez dobacivanja novinarima.

'Treba zadržati osmijeh stjuardese koja zna da s avionom nešto ne štima. A ja znam da definitivno ne štima', rekao je Lučić pri izlasku iz marice.

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