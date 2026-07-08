Lučić bi se mogao nagoditi za pokušaj ubojstva? Novinarima poručio: 'Treba zadržati osmijeh stjuardese'

I Lučićev odvjetnik i tužiteljica su u srijedu tražili odgodu rasprave na Županijskom sudu u Velikoj Gorici, navodeći da žele ispregovarati nagodbu.
Suđenje za pokušaj bivšem policajcu i glumcu serije 'Krim tim 2' Leonu Lučiću trebalo je početi ovu srijedu na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Međutim, i Lučićev odvjetnik Dragan Dramac, ali i tužiteljica u ovom postupku, tražili su odgodu rasprave.
'Odvjetnik okrivljenog Lučića mi se nedavno obratio i najavio u kratkom roku poslati prijedlog za sporazumijevanjem. Stoga molim kratku odgodu kako bi razmotrili prijedlog i odlučili hoćemo li ga uvažiti ili ne', navela je tužiteljica, prenosi Jutarnji list.
Taj je zahtjev potvrdio i branitelj navodeći da je optimističan da je nagodba realna i moguća.
'Mi se vodimo načelom Tko brzo daje, dvostruko daje, radi dobrobiti i interesa okrivljenika, javnosti i okončanja postupka odnosno načela ekonomičnosti', rekao je Dramac.
Novinarima pričao o stjuardesi i avionu: 'Definitivno ne štima'
Podsjetimo, Lučića i suoptuženiku Dinu Vekića se tereti da su u studenom prošle godine pokušali ubiti Denisa M. Lucić je prema optužnici pucao u žrtvu te ga pritom ranio u natkoljenicu.
Lučić koji je javnosti najpoznatiji po ulozi inspektora u Krim Tim 2 i ranije je imao probleme sa zakonom a pri tome je vrijeđao novinare ili pak pjevao pred medijskim kamerama. Ni današnji dolazak na sud nije prošao bez dobacivanja novinarima.
'Treba zadržati osmijeh stjuardese koja zna da s avionom nešto ne štima. A ja znam da definitivno ne štima', rekao je Lučić pri izlasku iz marice.