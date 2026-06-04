Picula o vraćenim Srbima iz Crne Gore: 'Tko zna što su trebali napraviti'

Naime, tamošnje su službe sigurnosti iz aerodroma u Tivtu vratile zrakoplov s 87 putnika natrag u Beograd. Kasnije se doznalo da su među putnicima bile i neke osobe s kriminalnim dosjeima, povezane s Vučićevom Srpskom naprednom strankom. Zauzvrat, Srbija je vraćala sve državljane Crne Gore sa svojih aerodroma i graničnih prijelaza , sve dok Vučić nije rekao da prestanu.

Žarišna točka otpora

"Srbija je danas, ne samo danas, žarišna točka otpora europskim integracijama na Zapadnom Balkanu, država nezaključene tranzicije iz autoritarnog režima u demokratski i ona svoje unutarnje deficite, kojih nije malo i o kojima ovo izvješće vrlo uvjerljivo govori, prenosi u svoje susjedstvo", rekao je Picula za Dnevnik.hr.

Srpski predsjednik je stigao u Tivat na summit EU-Zapadni Balkan. Prije službene večere, rekao je da protjerani putnici nisu bili huligani, već aktivisti koji su trebali izvjesiti neke transparente kako bi se on osjećao bolje.

"Jučer je to bila kriza sa slanjem jedne skupine huligana koji su trebali tko zna što ovdje u Crnoj Gori napraviti. Prije par godina je bio upad paravojnih skupina na sjever Kosova gdje je bilo ljudskih žrtava. Ili podrška notornom secesionistu u BiH, Miloradu Dodiku. Dakle, Srbija ostaje žarišna točka otpora EU integracijama. Ta koncepcija 'srpskog sveta' koji vlast promovira nije nimalo kompatibilna s procesom europskih integracija", zaključio je Picula.