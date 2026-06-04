Vučić komentirao deportirane putnike: 'Nisu to kriminalci, htjeli su da mi bude lijepo'

Rekao je da je riječ o aktvistima SNS-a koji su trebali zakačiti 'nekakve banere', poručivši da ih je trebao netko zadržati ako je riječ o kriminalcima

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić stigao je na summit EU-Zapadni Balkan u crnogorski Tivat samo dan nakon što je na tamošnjem aerodromu prema Beogradu vraćen zrakoplov s 80-ak putnika zbog navodne sigurnosne ugroze. Kasnije se ispostavilo da mnogi od njih imaju dosjee, ali i da su povezani s njegovom Srpskom naprednom strankom. Srpska sigurnosna agencija (BIA) upozorila je Vučića da ne putuje u Crnu Goru, zbog opasnosti od tamošnjih mafijaških klanova. No, on je rekao da ide i da će u Tivtu odgovoriti na neka pitanja.

Aktivisti, ne kriminalci Vučić je na pitanje novinara jesu li sigurnosne službe Srbije provjerile te putnike, odgovorio da to nisu kriminalci, već ljudi koji su trebali biti ondje da bi njemu bilo lijepo. “Ja bih danas potpuno drugačije istupao, došao bih ovdje i rekao: 'Ispričavam se našim domaćinima zbog gluposti koje je netko napravio'. Netko je od mojih suradnika želio pokazati da smo u stanju boriti se, jer su znali da će objesiti transparente i ispisivati grafite, da i oni objesili neki lijep transparent. Kao što ste i vidjeli, oni nisu imali oružje, nisu imali ništa ružno, uvredljivo protiv bilo koga, njima nisu našli ni palicu, ni bokser, niti bilo što. Te priče o destabilizaciji su bile potpuno besmislene. Mogli ste to riješiti na taj način, mogao je mene pozvati bilo tko, mogao je bilo tko da mi kaže bilo što: ‘Hajde da riješimo to Aleksandre, sklonite te momke’. Oni su došli ovdje da bi omogućili bolje okruženje u kojem bih se valjda ja obradovao, ali me nitko nije ni pitao pošto meni takvo okruženje nije ni potrebno, ja se najbolje snalazim u teškom okruženju, ne volim da me svi tetoše”, rekao je Vučić, prenosi N1 Srbija.

Notorne laži Istaknuo je da je od osamdesetak putnika zrakoplova, njih petero prošlo kroz kazneno-pravnu evidenciju što je, manje od prosjeka u bilo kojem vlaku ili autobusu. "Notorna je laž da je riječ o nekakvim kriminalcima, riječ je o aktivistima koji su trebali donijeti, zakačiti neke banere, neka čuda”, rekao je on. Objasnio je i da je on taj koji će “platiti političku cijenu ni kriv ni dužan”, ali ne zbog ponašanja “tih momaka”, već zbog toga što je netko iz njegovog okruženja donio vrlo lošu političku procjenu. Istaknuo je da je u ovom slučaju došlo do zloupotrebne osobnih podataka putnika te da su deportirani nedužni, jer ih nitko nije zadržao. “Zadržali biste ih da su bilo što imali kod sebe. Da su bokser ili perorez imali kod sebe, zadržali biste ih u pritvoru, pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor”, dodao je predsjednik Srbije.