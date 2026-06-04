Srpska policija privela i maltretirala desetke Crnogoraca, među njima bio i urednik portala

Crnogorske Vijesti prenose kako je urednik njihovog portala Dušan Cicmil bio u skupini od 28 muškaraca s crnogorskim dokumentima kojima su oduzete putovnice, nakon čega su odvedeni u posebnu sobu, bez ikakvog objašnjenja zašto im je ograničeno kretanje.

U toj se prostoriji nalazilo i nekoliko crnogorskih državljana koji su sletjeli iz Barcelone. Prozivani su pet po pet i premješteni u drugu sobu, navodno radi dodatnih provjera.

Tijekom kontrole jedan od putnika rekao je novinaru da je na letu i odvjetnik Miroje Jovanović, kojeg je novinar Vijesti potom nazvao kako bi mu pružio pravnu pomoć.

'Oko dva sata poslije ponoći nazvao me novinar 'Vijesti' Dušan Cicmil i obavijestio me da je i on odvojen radi dodatne kontrole, a da mi nije rečeno zašto. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, ali mu je rečeno da ne mogu proći kroz odjeljak granične kontrole. Vratio sam se u taj odjeljak, pokazao policajcu svoju odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom. Kada mi je rečeno da ne mogu proći, zamolio sam ih da pozovu voditelja smjene, a zatim sam nazvao dežurnog tužitelja da mi objasni zašto ograničavaju kretanje mog klijenta i ostalih putnika. Bez ikakvog objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli izlaziti', rekao je odvjetnik Jovanović.

Odvjetnik je naglasio da je i prije nego što ga je Cicmil nazvao, prolazeći kroz vrata, pitao policiju zašto izdvajaju samo muškarce s crnogorskim dokumentima te da mu je rečeno da imaju neku vrstu dojave.