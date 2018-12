Petrinja ne želi azilante, gradonačelnik: Unuci me pitaju jel' dovodim mudžahedine

Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović izjavio je u petak novinarima da je Grad odbio zahtjev MUP-a za građevinsku dozvolu za prihvatni centar za azilante u nekadašnjem prognaničkom naselju Maloj Gorici te je istaknuo kako se na području Petrinje ne može graditi nešto što nije prihvatljivo za grad.

Na pitanje hoće li grad Petrinja naknadno ipak izdati građevinsku dozvolu, kada se kompletira, Dumbović je odgovorio: 'Država može rješenjem ministra donijeti građevinsku dozvolu, može to učiniti i županija, no svima želim dati do znanja da se na području Petrinje ne može nešto graditi što nije prihvatljivo za grad.'

Rekao je kako on kao čovjek i bivši prognanik suosjeća s prognanicima koji dolaze u Hrvatsku. 'Ipak, ne može Petrinja biti hrvatska destinacija za sve probleme, najprije prognanike, a zatim i odlagalište nuklearnog otpada. Proganici u Hrvatsku dolaze bez reda, bez dokumenata. Mi ne želimo da kroz Petrinju ide taj vlak bez voznog reda, ako netko ispadne iz njega, ostane ovdje', istaknuo je Dumbović i dodao kako žele vlak s voznim redom, da znaju tko dolazi i zašto dolazi.

Ponovio je kako 'osobno nema ništa protiv nikoga' i da je Petrinja otvoreni grad. 'No, problem je u tome što im nam kažu da će netko doći k nama, a tko, zašto i koliko će ostati, ništa o tome ne znamo', dodao je.