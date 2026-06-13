Peternel: 'Koncert partizanskih pjesama čista provokacija'

Predstavnici stranke DOMiNO poručili su na konferenciji za novinare ispred Koncertne dvorane da se 'pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim koji je označio početak okupacije Hrvatske, političkih progona i masovnih zločina nad hrvatskim narodom'.

'Gradonačelnik i njegova vlast stavljaju se na stranu jedne ideologije i samo jedne ideološke skupine i financiraju samo ono što oni smatraju da treba i to je duboko nemoralno i kontra ljudskih prava i rezultat je politike inkubatora iz kojeg sami dolaze', rekao je Peternel, dodavši kako je politička poruka da se pjeva 'u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda pod krinkom oslobođenja i 22. lipnja'.

Poručio je kako dobro znaju što znači partizanski pokret za modernu Republiku Hrvatsku u kojoj se svaki tjedan otkrivaju nove jame i zločini, koji je, nastavio je Peternel, donio 45 godina terora, okupaciju jugoslavenske vojske, nametanje države koja nije bila po volji hrvatskom narodu.

'Neka pjeva tko što želi, ali smo protiv da se to financira javnim novcem', rekao je Peternel, ocijenivši da je to još jedan pokazatelj kako funkcionira grad Zagreb i društvo u cjelini.