Petek: Za osobe s invaliditetom Zagreb nije grad jednakih mogućnost

Zagrebački zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u utorak je, u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, upozorio kako u Zagrebu živi oko 85.000 osoba s invaliditetom, što je oko 11 posto ukupnog broja stanovnika, ali da za sve njih Zagreb nije grad jednakih mogućnosti

"Time se krši temeljno ljudsko pravo osobama s invaliditetom - pravo na mobilnost", istaknuo je Petek na konferenciji za novinare ispred pothodnika Importanne na Glavnom kolodvoru.

Petek kaže kako je gradonačelnik Milan Bandić na prezentaciji tramvajskih platformi u ZET-u 2017. obećao osobama s invaliditetom da će platforme biti ugrađene u sve niskopodne tramvaje do kraja lipnja 2017. godine, ali da se to do danas nije ispunilo."Dvije i pol godine poslije, rampe su ugrađene u 55 posto niskopodnih tramvaja. Kada ih ugrade u sve, bit će pokrivena polovica tramvaja koji prometuju", kaže Petek.

Što se autobusnog prometa tiče, kaže da je od 435 autobusa njih 366 niskopodnih ( 84 posto), što automatski ne znači da osoba s invaliditetom može ući u niskopodni autobus jer to ovisi i o stajalištima, ali i trenutnoj situaciji, gužvama, educiranosti i dobroj volji vozača.