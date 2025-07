Zbog mimohoda danas posebna regulacija prometa. Provjerite koje se ceste zatvaraju, koji letovi kasne, kako vozi javni prijevoz...

Sarajevska, Most mladosti, Avenija Marina Držića (oba kolnika) bit će zatvoreni za sav promet motornih vozila od 10 do 19 sati zbog izlaska vojnih vozila iz vojarne prema Ulici grada Vukovara.

Oba kolnika Hrvatske bratske zajednice od raskrižja Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za sav promet od 10 do 21.30 sati.

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Avenijom Marina Držića do raskrižja sa Savskom cestom bit će zatvorena za promet od 10 do 23.30 sati. Nakon dovršetka mimohoda pristupit će se uklanjanju sve opreme te vraćanju prometne signalizacije u zoni tribina.

Ulica Vjekoslava Heinzela (oba kolnika) od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara bit će zatvorena za promet motornih vozila od 13 do 16 sati.

Slavonska avenija (južni kolnik) od Avenije Marina Držića do Heinzelove ulice bit će zatvorena za promet svih motornih vozila od 13 do 16 sati zbog prolaska vojnih vozila.

Avenija Većeslava Holjevca (oba kolnika) od Avenije Dubrovnik do Slavonske avenije bit će zatvorena za sva motorna vozila od 10 do 19.30 sati. Navedenom trasom kretat će se vojna vozila, kao i vozila ZET-a.

Ulica Florijana Andrašeca od Ulice grada Vukovara do Tratinske bit će zatvorena za sav promet od 15.30 do 19.30 sati. Također, u istom periodu bit će zatvorena Ulica grada Vukovara od Savske ceste do raskrižja s Tratinskom i Ozaljskom.

Ulica grada Vukovara (oba kolnika) od raskrižja s Ulicom Vjekoslava Heinzela do Avenije Marina Držića bit će zatvorena za sav promet od 13 do 19.15 sati.

- od 9 sati do završetka mimohoda Ulicom grada Vukovara (od Avenije Marina Držića do Savske ceste)

- od 12 sati do završetka mimohoda od okretišta na Savišću do Avenije Marina Držića

Slavonska avenija (južni kolnik) bit će zatvorena od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18 do 23 sata zbog prolaska vojnih vozila.

Slavonska avenija (sjeverni kolnik) bit će zatvorena od Savske ceste do Avenije Marina Držića od 18 do 23 sata zbog prolaska vojnih vozila.

Ulica grada Vukovara bit će zatvorena za sav promet od Savske ceste do Tratinske od 16 do 19.30 sati.

Savska cesta od raskrižja s Tratinskom do Slavonske avenije bit će zatvorena za promet od 17 do 19 sati.

Linije 219 (Glavni kolodvor - Sloboština), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 330 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda.

Linija 108 (Glavni kolodvor - Savski most) neće prometovati u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda.

Novo početno - krajnje stajalište bit će Nacionalna i sveučilišna knjižnica u smjeru juga. Linije 166 (Glavni kolodvor - Donji Dragonožec), 310 (Glavni kolodvor - Petrovina), 311 (Glavni kolodvor - Cerovski Vrh) i 313 (Glavni kolodvor - Vukomerić) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u četvrtak od 9.45 sati do završetka mimohoda. Novo početno stajalište bit će Bundek u smjeru juga, a krajnje stajalište u smjeru Zagreba je Muzej suvremene umjetnosti - jug, na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka.

Linija 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) neće prometovati do terminala Glavni kolodvor u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda. Novo početno - krajnje stajalište bit će ELKA. Linije 307 (Zapruđe - Strmec Bukevski) i 308 (Zapruđe - Sasi) neće prometovati do Zapruđa u četvrtak od 9.45 do završetka mimohoda. Novo početno - krajnje stajalište bit će Ukrajinska. Linije terminala Kvaternikov trg (216, 217, 237, 276 i 290) prometovat će u oba smjera izmijenjenom trasom u četvrtak od 12.30 do završetka mimohoda:

Kvaternikov trg - Heinzelova - Planinska - Borongajska cesta - Ulica Marijana Čavića - Slavonska avenije te dalje svojim trasama.

Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se samo stajalište Veterinarski fakultet, a privremeno će se uspostaviti stajalište u Ulici Marijana Čavića, u zoni raskrižja sa Slavonskom avenijom, u smjeru Kvaternikova trga.

Zbog mimohoda se zatvara i Zračna luka Franjo Tuđman, kasnit će letovi