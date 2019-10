Bandić nekoliko puta zbog nasrtljivih zastupnika tražio zaštitu u Skupštini

GUP Grada Zagreba s izmjenama koje uključuju rušenje dijela Velesajma i gradnju na Hipodromu naći će se na sjednici Skupštine u studenom, kazao je Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, na aktualnom satu današnje sjednice. Zbog pitanja zastupnika Renata Peteka i Tomislava Tomaševića Bandić je nekoliko puta tražio zaštitu predsjednika Skupštine Drage Prgometa

'Kako komentirate razgovor i zanima me je li Jukić došao do vas', bio je uporan Tomašević, dodavši da je iz razgovora vidljivo da ga Jukić zove Bandi dok ga vlasnik CIOS-a Petar Pripuz zove - leopard.

Matej Mišić (SDP) podsjetio je gradonačelnika da se većina Vijeća gradskih četvrti (VGČ) izjasnila protiv izmjena GUP-a kako ih je predložio grad, u kojem je najveći kamen spoticanja tzv. zagrebački Manhattan, odnosno rušenje dijela Velesajma, gradnja na istom, kao i na Hipodromu.

'Hoćete li podržati prijedlog oporbe da se o izmjena GUP-a provede referendum i da se na taj način građani izjasne što misle', zanimalo je Mišića.

Bandić mu je poručio da su građani imali referendum prije dvije i pol godine i izabrali su Skupštinu te da će isto moći napraviti za godinu i pol.

'GUP će ići u 11. mjesecu, bez obzira na mišljenje VGČ-a i mjesnih odbora, jer njihovo mišljenje nije obvezujuće. Hoće li biti usvojen ili neće, o tome će odlučiti gradski zastupnici', kazao je Bandić.

Stanko Kordić (GLAS) podsjetio je da je Skupština prije dvije godine donijela odluku o prijenosu prava građenja doma za starije u Markuševcu. Ugovor je, naveo je, predvidio da Holding osigura 55 milijuna kuna i da se dom izgradi za dvije godine.

'U izvješću o radu Holdinga i Grada za prvih šest mjeseci ne vidi se ništa. Zanima me u kojoj je to fazi', pitao je Kordić, na što mu je Bandić odgovorio kako se tinta još nije osušila i da je sve stvar procedure.

'Jučer sam potpisao 48 milijuna kuna za Markuševac. Bit će završeno u roku optimalno, a da kvaliteta ne bude upitna', kazao je Bandić.

Zastupniku Zlatku Nikoliću (Radnička fronta) najavio je pisani odgovor oko Imunološkog zavoda, s obzirom na to da je tražio od gradonačelnika da izvijesti oko detalja sastanka s Vladom koji je najavio na prošloj sjednici ili će to ostati prazno obećanje.

'Jutros sam dobio informaciju iz povjerljivih izvora da neće biti usvojen GUP te da su neki ljudi protiv i da će mi donijeti i zapisnik. Ja to ne vjerujem, ali ja sam čovjek koji ne odustaje. Znate onaj američki traktor John Deer, koji na daljinski tri dana ore u Kaliforniji i okrene se tri dana kontra, sve na daljinski. Vjerujem premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi i podupirem je te ću je zadnji prestati podupirati do kraja njenog mandata. Zato što smo partneri, nema olako obećane brzine. Oboružan sam strpljenjem. Idemo s Imunološkim partnerski s Vladom. Broje se sati do sastanka i objavit ćemo urbi et orbi kada će što započeti i kada će što biti završeno', zaključio je Bandić.