Peskov otkrio kako Putin želi riješiti sukob u Ukrajini

U intervjuu za ruski novinski list Argumenty i Fakty, Peskov je usporedio Trumpov stav sa stavom europskih zemalja koje, kako je opisao, čine sve što mogu kako bi spriječile mirno rješavanje rata u Ukrajini.

"Naprotiv, Trump je puno konstruktivniji. On je, u pozitivnom smislu te riječi, prilično ciničan. U smislu - zašto se boriti ako možeš trgovati? Na temelju interesa Amerike, on čini sve da zaustavi ratove", rekao je Peskov.

Putinov glasnogovornik rekao je da bi Rusija radije riješila sukob u Ukrajini diplomatskim, umjesto vojnim putem.