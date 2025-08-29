Grlić Radman: Rusija preferira nasilje nad dijalogom

"To je još jedan sumoran podsjetnik da Rusija prefererira nasilje nad dijalogom".

"Ruski projektili pogodili su civilna područja u Kijevu , usmrtivši nedužne građane", objavio je Grlić Radman na X-u.

U napadu je, prema posljednjim ukrajinskim podacima, poginula 21 osoba, među kojima je četvero djece. Pogođeno je i sjedište delegacije EU-a u Ukrajini.

"Naše su misli sa žrtvama, njihovim obiteljima i s našim EU osobljem", poručio je šef hrvatske diplomacije.