Grlić Radman: Rusija preferira nasilje nad dijalogom

I.Ba./Hina

29.08.2025 u 02:00

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osudio je sinoćnji ruski raketni napad na Kijev u kojem je poginula najmanje 21 osoba i kazao da Rusija i dalje preferira nasilje nad dijalogom

"Ruski projektili pogodili su civilna područja u Kijevu, usmrtivši nedužne građane", objavio je Grlić Radman na X-u.

"To je još jedan sumoran podsjetnik da Rusija prefererira nasilje nad dijalogom".

U napadu je, prema posljednjim ukrajinskim podacima, poginula 21 osoba, među kojima je četvero djece. Pogođeno je i sjedište delegacije EU-a u Ukrajini.

"Naše su misli sa žrtvama, njihovim obiteljima i s našim EU osobljem", poručio je šef hrvatske diplomacije.

