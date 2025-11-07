Peru proglasio meksičku predsjednicu 'personom non grata'

Chavez je bila premijerka za vrijeme svrgnutog i zatvorenog bivšeg peruanskog predsjednika Pedra Castilla , a Peru je prije nekoliko dana odlučio prekinuti diplomatske odnose s Meksikom nakon što se bivša peruanska premijerka sakrila u meksičkom veleposlanstvu u Limi kako bi zatražila azil.

Meksička vlada je u izjavi navela kako je Chavez ponudila azil u strogom skladu s međunarodnim pravom, te odbacila peruansku tvrdnju da to predstavlja 'neprijateljski čin'. Peruanski ministar vanjskih poslova Hugo de Zela rekao je za Reuters da pravni stručnjaci hitno preispituju 'Konvenciju iz Caracasa iz 1954.', na koju se Meksiko pozvao kako bi opravdao azil.

'To je analiza koju smo tražili da se brzo provede, ali s potrebnom pažnjom da se provede dobro', rekao je De Zela, kojeg je novi peruanski predsjednik Jose Jeri prošli mjesec imenovao za ministra vanjskih poslova nakon što je preuzeo dužnost.

Odnosi između dviju zemalja zategnuti su otkako je Meksiko odobrio azil Castillovoj supruzi i djeci nakon uhićenja. Castillo čeka izricanje presude, a de Zela je rekao da se konačna odluka očekuje do kraja tjedna.

Betssy Chavez se suočava s optužbama za zavjeru zbog navodne uloge u Castillovom pokušaju raspuštanja Kongresa 2022. godine. Tužitelji za nju traže 25-godišnju zatvorsku kaznu. U pritvoru je bila od lipnja 2023., ali ju je sudac pustio na slobodu u rujnu dok je trajalo njezino suđenje.