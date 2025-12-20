NIKOLINA ŠLJIVIĆ

Svi bruje o 'turbostudentici': Poznata političarka iz RS-a pravo je završila u četiri mjeseca?

I.H.

20.12.2025 u 14:43

Nikolina Šljivić
Nikolina Šljivić Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Reading
Reading

Šljivić, koja je imenovana na mjesto zamjenice direktorice Republičke uprave u Republici Srpskoj, navodno je diplomirala samo četiri mjeseca nakon što je visokoškolska ustanova dobila akreditaciju, piše Dnevni avaz

I dok redoviti studenti studiraju po nekoliko godina, nezavisna zastupnica u u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, a koja je imenovana na mjesto zamjenice direktorice Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, zvanje diplomirane pravnice stekla je u samo četiri mjeseca, piše Avaz.ba.

Obrazovni put Nikoline Šljivić postao je predmetom rasprave otkako je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potpisao dokument o njenom imenovanju.

Nikolina Šljivić Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

'Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuje da je kvalifikovana da obavlja ovu dužnost. Prema toj dokumentaciji, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu – Poslovni i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 15. juna 2018. godine', naveo je Savo Minić, a prenosi Avaz.ba.

Isti izvor objašnjava da je ta visokoškolska ustanova dobila akreditaciju u veljači 2018, a Šljivić je diplomirala već u lipnju, što znači u svega četiri mjeseca.

Dok je neki regionalni mediji nazivaju 'turbostudenticom', drugi se pitaju kako je to moguće. Inače, kako podsjeća Avaz, Šljivić je kadar Ujedinjene Srpske i ova stranka ju je predložila za poziciju zamjenice direktora.

