Svi bruje o 'turbostudentici': Poznata političarka iz RS-a pravo je završila u četiri mjeseca?

Šljivić, koja je imenovana na mjesto zamjenice direktorice Republičke uprave u Republici Srpskoj, navodno je diplomirala samo četiri mjeseca nakon što je visokoškolska ustanova dobila akreditaciju, piše Dnevni avaz
I dok redoviti studenti studiraju po nekoliko godina, nezavisna zastupnica u u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, a koja je imenovana na mjesto zamjenice direktorice Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, zvanje diplomirane pravnice stekla je u samo četiri mjeseca, piše Avaz.ba.
Obrazovni put Nikoline Šljivić postao je predmetom rasprave otkako je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potpisao dokument o njenom imenovanju.
'Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuje da je kvalifikovana da obavlja ovu dužnost. Prema toj dokumentaciji, zvanje diplomiranog pravnika je stekla na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu – Poslovni i Pravni fakultet, na kojem je diplomirala 15. juna 2018. godine', naveo je Savo Minić, a prenosi Avaz.ba.
Isti izvor objašnjava da je ta visokoškolska ustanova dobila akreditaciju u veljači 2018, a Šljivić je diplomirala već u lipnju, što znači u svega četiri mjeseca.
Dok je neki regionalni mediji nazivaju 'turbostudenticom', drugi se pitaju kako je to moguće. Inače, kako podsjeća Avaz, Šljivić je kadar Ujedinjene Srpske i ova stranka ju je predložila za poziciju zamjenice direktora.