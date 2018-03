Pentagon u strahu od potapanja naredio dodatna testiranja nosača aviona vrijednog 13 milijardi dolara

Iako je nakon svih obavljenih testiranja već trebao zaploviti i biti borbeno spreman, najnoviji i najskuplji američki nosač aviona u povijesti, USS Gerald Ford, mora proći još jedno testiranje koje je naredio američki ministar obrane Jim Mattis, pišu tamošnji specijalizirani mediji

Do ovog testiranja trebalo bi doći nakon što je ministar obrane Mattis upozoren kako postoje određene slabosti na nosaču USS John F. Kennedy, a on tek treba proći čitav niz ispitivanja koja je prošao nosač iste klase USS Gerald Ford . Mattis naime smatra kako je nužno dodatno ispitati sve moguće slabe točke broda prije nego što postane spreman za borbeno djelovanje da ne bi došlo do naknadnih skupih preinaka koje bi mogle dodatno opteretiti Pentagonov proračun.

Može nositi čak 75 borbenih zrakoplova, a u planu je ukupno 11 nosača aviona te klase do 2058. godine. Do 2020. godine, ukoliko ne dođe do nepredviđenih komplikacija, USS Gerald Ford trebao bi dobiti društvo u obliku još dva nosača, a to su spomenuti USS John F. Kenendy te USS Enterprise, čija bi cijena trebala iznositi približno 30 milijardi dolara.