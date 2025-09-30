Penava demantira: Nema sukoba u Vladi, odnosi su sasvim normalni

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava odbacio je u ponedjeljak i lažnima nazvao teze pojedinih medija o sukobu unutar Vlade i 'ribanju' članova Vlade iz reda DP-a na sastanku vezanom uz sprječavanje širenja afričke svinjske kuge (ASK), rekavši da su odnosi u Vladi 'sasvim normalni'

Penava je na konferenciji za novinare u stranačkim prostorijama u Zagrebu iskazao zadovoljstvo radom članova Vlade iz redova DP-a te se osvrnuo na pisanje pojedinih medija, navevši među inim pisanje Telegrama i Nacionala o tome da je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić 'manji do makovog zrna te da ga premijer Andrej Plenković riba', kao i da se DP 'gazi' te da ih se mora 'non-stop koriti da bi Vlada mogla funkcionirati'. 'Dakle, apsolutno čvrsto demantiram i kažem - lažna laž, znači, lažan naslov, lažan članak u Telegramu, a onda se Nacional poziva na taj isti članak', rekao je Penava te naglasio da nije bilo povišenih tonova, niti bilo kakvog 'ribanja'.

Bio je sastanak na temu ASK-a i krizne situacije gdje su sve svi čimbenici državne vlasti zajedno razmatrali situaciju kako bi što je moguće bolje reagirali na nju, rekao je. To što dijelu medija ne odgovara da hrvatska država funkcionira putem svojih institucija, da su koordinirani u djelovanju i da na taj način postižu maksimalno dobre rezultate, to je drugi problem, dodao je.

A pisanje tih medija, rekao je, prokazujem kao čiste konstrukcije i laži. 'Odnosi u Vladi su sasvim normalni, relaksirani, u jednoj situaciji koja je vrlo teška ponajprije za proizvođače svinjskog mesa', rekao je. Ključno je da iz ove krize izađemo učinkovitiji Iz ASK-a i ove krizne situacije izaći ćemo kao pobjednici, zajedno s cjelokupnim državnim aparatom, uvjeren je Penava pri čemu je dodao da je ta krizna situacija otkrila i niz slabosti u sustavu koje im je cilj otkloniti. Ključno je da kao sustav i društvo iz ove krize izađemo bolji, učinkovitiji i transparentniji, i to je stav Vlade i DP-a, naglasio je.