Penava optužio Pavličeka da je nedorastao za vođenje Vukovara

Penava je optužio Pavličeka da je zaustavio projekte poput izgradnje dvorane za tenis, nove Ekonomske škole s pripadajućom sportskom dvoranom, a posebno je ukazao da je ponovno uvedena naplata dječjih vrtića, što će dodatno opteretiti kućne budžete gtađana.

„Prva tri mjeseca aktualne gradske vlasti i njihovog rada obilježilo je odustajanje od velikih kapitalnih projekata, za što nema realnih opravdanja tim prije što je ta ekipa godinama unazad podržavala te iste projekte. Neshvatljivo mi je da poslije samo dva - tri mjeseca oni odustaju od projekata za koje su sredstva kroz razne mehanizme bila osigurana“, rekao je Penava.

Tvrdi kako je frapirajućom brzinom došlo do urušavanja kompletne konstrukcije kojom on vodio Vukovar, a sve je kulminiralo s najavom podizanja kratkoročnog zajma u iznosu od 6,3 milijuna eura, što će dodatno opteretiti financije Grada.