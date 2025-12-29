Sindikati i Vlada bez dogovora u ovoj godini: 'Ovo je opasan presedan, što je Piletiću?'

Sindikati javnih službi i Vlada nisu postigli dogovor oko rasta osnovice plaća i naknade za topli obrok. Tako će se pregovori po prvi puta preliti u sljedeću godinu

Nakon dva mjeseca stanke u pregovorima, sastanak sindikata javnih službi i ministra rada i mirovinskog sustava, Marina Piletića, završio je nakon četrdesetak minuta. Kako doznaje Dnevnik.hr, dogovorili su se tek da će nastaviti pregovore oko 19. siječnja. "Ja bih rekao da je ovo opasan presedan, da je ovo izostanak socijalnog dijaloga jer ako smo zadnji pregovarački sastanak imali 5. studenoga, što je bilo Vladi i ministru Piletiću? Što je točno bilo danas da nismo dobili odgovor, osim da je bilo nekih novih proračunskih dilema?", pitao se Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Mrtvi dijalog Istaknuo je da je 2025. završila mrtvim socijalnim dijalogom. "To šta je vlada nudila, mi smo bili u određenom vremenu uz neke nematerijalne stvari pristati na to. No, međutim, malo ćemo mi promijeniti politiku pa ćemo tražiti više. Da vidimo s čim će se to vlada u siječnju mjesecu isprsiti", dodao je Dubravko Jagatić, predsjednik Sindikata policije. Do dogovora ne dolazi jer Vlada nudi rast osnovice plaća od 1 posto od 1. srpnja te 30 eura za topli obrok od 1. travnja Sindikati, pak, traže četiri posto povišice od 1. siječnja i još četiri posto od 1. rujna. Za topli obrok žele dvostruko više - 60 eura. Čeka se sljedeći potez Vlade. "Mi ćemo svakako tražiti, ako dođe do nastavka pregovora, da se retrokativno primjenjuje od 1. siječnja pa ćemo vidjeti što će biti", poručio je Turalija.