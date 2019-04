Pejčinović Burić o NATO-u: Hrvatska je ostvarila svoje interese

Kao članica NATO-a Hrvatska najbolje štiti svoje granice, mir i sigurnost, i time je ostvarila svoje interese od prije 10 godina kada je ulazila u članstvo, izjavila je u četvrtak u Washingtonu ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić na marginama sastanka ministara vanjskih poslova država NATO-a kojim se obilježava 70. godišnjica saveza

"Deset godina unazad, kada pogledamo što je Hrvatska željela dobiti članstvom u savezu, svakako je bila ta stabilnost i sigurnost koje donosi NATO kao savez koji štiti milijardu ljudi danas u svijetu u vrijeme kada su izazovi još složeniji od vremena kada smo mi ulazili u članstvo", kazala je ona naglasivši da članstvo pridonosi i prosperitetu Hrvatske.

Također je rekla da se Hrvatska tijekom 10 godina članstva iskazala kao "vrijedan NATO saveznik" u brojnim misijama.

Po njezinim riječima, zbog činjenice da ima snažnu vojsku i iskustvo u ratnim operacijama, kompetenciju i znanja koje može podijeliti sa saveznicima i pružiti u misijama, RH se od početka članstva u NATO-u visoko pozicionirala.

Izdvajanja za obranu i kritike Donalda Trumpa

Komentirajući kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji smatra da saveznice premalo izdvajaju za obranu, Pejčinović Burić je rekla da je unatoč tome američka potpora NATO-u vrlo jasna što se i pokazalo u srijedu tijekom govora koji je održao glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg u Kongresu.

Ministrica je napomenula da su se članice obvezale na veća izdvajanja za obranu 2014. na summitu NATO-a u Walesu, prije nego što je Trump postao predsjednikom.

Što se tiče Hrvatske, ona je zaključkom vlade od prošle godine vrlo jasno iznijela želju i plan da do 2024. ispuni cilj od 2 posto izdvajanja za obranu.

"Danas Hrvatska izdvaja prema novoj metodologiji obračuna više od 1,7 posto. Vjerujemo da će to Hrvatska ispuniti do datog cilja. Ova vlada je vrlo posvećena tome da se izdvajanje za obranu poveća jer to traže današnje okolnosti u svijetu."

Rusija - vječni izazov za NATO

Ministrica je rekla da se na današnjem sastanku ministara vanjskih poslova država NATO-a, kojim se obilježava 70. godišnjica saveza, raspravljalo o Rusiji, temi kojom se NATO bavi još od svog osnutka.

Istaknula je kako je važna poruka da se ministarski sastanak održava upravo u Washingtonu. "To je odgovor svima onima koji dvoje o transatlantskim vezama i važnosti NATO-a danas u svijetu. Poruka iz Washingtona je vrlo jasna, važna je solidarnost svih država članica najmoćnijeg vojno-političkog saveza..."

Isto tako je rekla da je Rusija važna u svijetu te da s njom treba pokušati graditi odnose na način da se može zajedno raditi na izazovima koji danas postoje u cijelom svijetu.

"Rusija nije neprijatelj i s njom treba otvarati moguće 'piste' za razgovor", kazala je ona dodavši da se pritom traži da se Moskva vrati poštivanju međunarodnog prava.

"Odnosi s Rusijom ostali su jednako relevantni i složeni, u današnje vrijeme možda još kompleksniji i zato je važno da ta solidarnost, transatlantske veze postoje i da se jačaju kroz i ovakvo obilježavanje 70. godišnjice NATO-a", kazala je ona.

Podsjetila je da NATO ima vrlo jasno definiranu strategiju odnosa s Rusijom. To je tzv. dvotračni pristup: s jedne strane odvraćanje i obrana, a s druge obnavljanje dijaloga.