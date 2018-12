'Peglali' su do mise ili do milicijskog fajrunta: Popričali smo s legendama ilegalnih utrka motorima u Splitu

'Je l' voziš ponoćku?', pitali su se međusobno splitski mladići tamo negdje koncem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća. Nije to bila nikakva šifra nego sasvim konkretno pitanje o jednoj od neobičnijih neslužbenih proslava Božića koje su se događale spontano, a opet poprilično organizirano. Tportal je razgovarao s nekim od aktera već znamenitih ilegalnih utrka motorima ulicama tadašnjeg Splita

'Od pošte do dna Rive znalo se skupiti i po deset tisuća ljudi, od pravih uličara do, recimo, tadašnjih igrača Hajduka. Vladalo je golemo uzbuđenje, svi su komentirali to natjecanje ekipa, najčešće sastavljenih po kvartovima - 'brđani', Ravne njive, Kman, Škrape, pa onda Sućidar, oni su baš bili jaki… Škrapljani su na svojim motorima imali oznake šišmiša i bili su, onako, malo 'grezi'. Pa je bila ekipa okupljena oko pokojnog Grunfa, Marića, oni su imali imidž inovatora, pa Šolina ekipa, gdje je on bio božanstvo i idol', prisjeća se Javorčić.

'Uvijek si trebao biti pripravan za bježaniju'

'Sve je to bio garaža đir, a motori MZ-i, KTM-ovi, Jave, Tomosi i slično. Bilo bi pravo iznenađenje kada bi se na stazi pojavio kakav kombi ili tamić, to je izazivalo potpuno oduševljenje', prepričava naš sugovornik. On u utrkama nije direktno sudjelovao, no zato ih je nastojao ovjekovječiti fotoaparatom: snimao je, kaže, ono što drugi nisu htjeli.

'Uvijek si trebao biti pripravan za bježaniju jer se znalo da će milicija intervenirati. Nekad brutalno, ali često i komično - bilo je baš smiješno gledati kako na svojim motorima pokušavaju rastjerati gomilu ili kako zaplijenjene motore pokušavaju strpati u kombije i marice. Često im to nije uspijevalo jer su motori imali volane koji su bili širi od vrata', kaže Javorčić.