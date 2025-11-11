Pavliček o odgodi izložbe: Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije

'Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije u gradu. U dane sjećanja na žrtvu Vukovara trebamo ući s pijetetom prema žrtvama i pokloniti se žrtvama. Mi u Vukovaru, i jedni i drugi, bez obzira na nacionalne manjine, a ima ih više, i bez obzira na većinski hrvatski narod, trebamo živjeti zajedno u miru, a ne da se netko boji sutra izaći na ulicu', rekao je Pavliček.

Iz ZVO-a su izvijestili da će se otvaranje izložbe Srpkinja, heroina Velikog rata, koje se trebalo održati danas, upriličiti u prosincu jer time žele poslati poruku mira i razumijevanja u vrijeme povišenih tenzija.

Uslijedilo je to nakon što je gradonačelnik Pavliček zatražio da se otvorenje izložbe pomakne na neki drugi datum smatrajući kako nije primjereno njezino održavanje u studenom, kada se Vukovaraci prisjećaju stradanja u agresiji JNA i srpskih paravojnih postrojbi.

Tijekom noći na zgradi ZVO-a osvanuli su plakati i fotografije iz vremena ratnog Vukovara koje su, međutim, do jutarnjih sati uklonjeni.