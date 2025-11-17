Papa Lav XIV. imenovao Razuma i Kovača pomoćnim zagrebačkim biskupima

Novi će biskupi biti zaređeni na spomendan sv. Ivana Bosca, u subotu 31. siječnja 2026.

Vijest o novim pomoćnim zagrebačkim biskupima istodobno je objavljena u ponedjeljak u podne u Vatikanu i na Svećeničkom danu Zagrebačke nadbiskupije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Vladu Razuma je imenovanje zateklo na mjestu rektora Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu, a Marka Kovača na mjestu biskupskoga vikara za vjernike laike i kancelara Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu.

Mons. Vlado Razum rođen je u Samoboru 1960. godine. Rodna mu je župa Svetoga Martina pod Okićem. Za svećenika je zaređen 1993. godine po rukama kardinala Franje Kuharića. Đakonsku i kapelansku službu vršio je u župi sv. Petra u Zagrebu tijekom pet godina te je godinu dana bio upravitelj novoosnovane župe sv. Nikole biskupa u Stenjevcu. Nakon toga je obnašao službu vicerektora odgajatelja u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, kao i povjerenika za pastoral duhovnih zvanja i ravnatelja Papinskih misijskih djela za Zagrebačku nadbiskupiju.

Nakon devet godina rada u Bogosloviji vratio se 2007. u župni pastoral te je imenovan župnikom u velikogoričkoj župi Navještenja BDM. Kao duhovnik u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu djelovao je od 2013. do 2021., kada je preuzeo službu vanjskoga duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu i postao rektorom kapele Corpus Domini u Zagrebu.

Za rektora Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu imenovan je 2024. godine.

Mons. Marko Kovač rođen je 10. siječnja 1981. godine u Zagrebu. Odrastao je na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je završio osnovnu školu nakon koje je pohađao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Godine 1999. upisao je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2006. godine zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Specijalizirao je kanonsko pravo u Veneciji.

Bio je župni vikar u župi BDM Žalosne u Španskom, župi Uzašašća Gospodnjega u Sloboštini, potom u župi sv. Petra u Zagrebu.

Vršio je službu pastoralnoga pomoćnika u župi sv. Jeronima u Maksimiru, privremenoga upravitelja župe sv. Barbare u Vrapču.

Bio je i moderator Nadbiskupskoga duhovnoga stola, biskupski vikar za pastoral.

Imenovanje za pomoćnoga zagrebačkoga biskupa zateklo ga je na službi biskupskoga vikara za vjernike laike u Zagrebačkoj nadbiskupiji te kancelara Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu.