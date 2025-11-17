zaređenje 2026.

Papa Lav XIV. imenovao Razuma i Kovača pomoćnim zagrebačkim biskupima

V. B./Hina

17.11.2025 u 20:51

Papa Lav XIV.
Papa Lav XIV. Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Bionic
Reading

Papa Lav XIV. imenovao je u ponedjeljak pomoćnim zagrebačkim biskupima Vladu Razuma i Marka Kovača

Vladu Razuma je imenovanje zateklo na mjestu rektora Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu, a Marka Kovača na mjestu biskupskoga vikara za vjernike laike i kancelara Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu.

Vijest o novim pomoćnim zagrebačkim biskupima istodobno je objavljena u ponedjeljak u podne u Vatikanu i na Svećeničkom danu Zagrebačke nadbiskupije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Novi će biskupi biti zaređeni na spomendan sv. Ivana Bosca, u subotu 31. siječnja 2026.

vezane vijesti

Mons. Vlado Razum rođen je u Samoboru 1960. godine. Rodna mu je župa Svetoga Martina pod Okićem. Za svećenika je zaređen 1993. godine po rukama kardinala Franje Kuharića. Đakonsku i kapelansku službu vršio je u župi sv. Petra u Zagrebu tijekom pet godina te je godinu dana bio upravitelj novoosnovane župe sv. Nikole biskupa u Stenjevcu. Nakon toga je obnašao službu vicerektora odgajatelja u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, kao i povjerenika za pastoral duhovnih zvanja i ravnatelja Papinskih misijskih djela za Zagrebačku nadbiskupiju. 

Nakon devet godina rada u Bogosloviji vratio se 2007. u župni pastoral te je imenovan župnikom u velikogoričkoj župi Navještenja BDM. Kao duhovnik u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu djelovao je od 2013. do 2021., kada je preuzeo službu vanjskoga duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu i postao rektorom kapele Corpus Domini u Zagrebu. 

Za rektora Nadbiskupskoga bogoslovnoga sjemeništa u Zagrebu imenovan je 2024. godine.

Mons. Marko Kovač rođen je 10. siječnja 1981. godine u Zagrebu. Odrastao je na zagrebačkoj Trešnjevci gdje je završio osnovnu školu nakon koje je pohađao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Godine 1999. upisao je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2006. godine zaređen je za svećenika Zagrebačke nadbiskupije. Specijalizirao je kanonsko pravo u Veneciji.

Bio je župni vikar u župi BDM Žalosne u Španskom, župi Uzašašća Gospodnjega u Sloboštini, potom u župi sv. Petra u Zagrebu.

Vršio je službu pastoralnoga pomoćnika u župi sv. Jeronima u Maksimiru, privremenoga upravitelja župe sv. Barbare u Vrapču.

Bio je i moderator Nadbiskupskoga duhovnoga stola, biskupski vikar za pastoral.

Imenovanje za pomoćnoga zagrebačkoga biskupa zateklo ga je na službi biskupskoga vikara za vjernike laike u Zagrebačkoj nadbiskupiji te kancelara Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STRAHUJE OD KINE

STRAHUJE OD KINE

Merz: Rađa se novi globalni poredak. Europa je pred jednim od najtežih razdoblja u povijesti
krpanje rupe

krpanje rupe

Rusija priprema teren: Traže se jamstva za isplatu osigurane štete
(ne)moguća rješenja

(ne)moguća rješenja

Von der Leyen dala tri opcije za financiranje Ukrajine: Ovo je na stolu

najpopularnije

Još vijesti