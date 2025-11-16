FOTO Ove fotografije pape danas su obišle cijeli svijet. Jedan detalj teško je ne primijetiti

Socijalna pravda središnja je tema pontifikata pape Lava. Papa je na misi u bazilici sv. Petra rekao da je Crkva "i dalje obilježena starim i novim siromaštvima", ali da se nada da će biti "majka siromasima, mjesto prihvaćanja i pravde".

Ove nedjelje obilježava se Jubilej siromaha, jedan od mnogih događaja tog tipa organiziranih tijekom svete godine, koji privlače hodočasnike iz cijelog svijeta. Podudara se sa Svjetskim danom siromaha, godišnjom proslavom koju je uveo pokojni papa Franjo 2017.