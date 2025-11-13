U VATIKANU

Trenutak ponosa za Dalmatince: U rukama pape Lava XIV. neočekivano se našao Hajdukov šal

I.Bradić

13.11.2025 u 21:03

Hrvatske zastave u Vatikanu
Hrvatske zastave u Vatikanu Izvor: EPA / Autor: VATICAN MEDIA HANDOUT
Hodočašće župljana Krila Jesenice u Vatikan pretvorilo se u dirljiv susret s papom Lavom XIV., koji je i ovoga puta pokazao koliko mu je Hrvatska bliska srcu

Župljani Krila Jesenice ovih su dana hodočastili u Vatikan, a njihovo je putovanje privuklo pažnju hrvatske javnosti, i to iz pomalo neočekivanog razloga, piše Dalmacija danas. Nakon što su obišli Rim i razgledali njegove znamenitosti, hodočasnici su se uputili na Trg svetog Petra, među tisuće vjernika koji su čekali Papin blagoslov.

Dok je Papa Lav XIV. prolazio u papamobilu, odjedanput mu je u ruke doletio navijački šal splitskog Hajduka.

Šal je bacio Josip Jeran, hodočasnik koji je, kako kaže, Papi želio ostaviti suvenir iz Dalmacije.

Sveti Otac se u prvi mah iznenadio, no kada je shvatio o kakvom je poklonu riječ, nasmijao se i nakratko usporio razveselivši okupljene.

@dalmacijadanas Josip Jeran ubacuje Hajdukov šal u Papa mobil #papa #vatican #hajduk #dalmacijadanas ♬ original sound - DalmacijaDanas

Ovaj simpatičan trenutak još je jedan dokaz Papine sve veće povezanosti s Hrvatskom – na njegovoj audijenciji prvi je nastupio Akademski zbor FER-a koji mu je otpjevao hrvatske pjesme, a Papa se nedavno susreo i s dječakom iz Hrvatske koji mu je tom prilikom predao simboličan dar.

