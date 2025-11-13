Trenutak ponosa za Dalmatince: U rukama pape Lava XIV. neočekivano se našao Hajdukov šal

Bik

Danas je važno da pustite druge da govore do kraja i da ih pritom ne prekidate, jer će vas njihove reakcije možda ugodno iznenaditi. Osjećate dodatnu energiju koja vas tjera da se upuštate u mnoštvo aktivnosti odjednom, ali nemojte pretjerivati jer će vam trebati vremena i za opuštanje. Lako ćete planirati obveze i zadatke, a u svakodnevni život vraća se mir i stabilnost koju ste željeli. Iskoristite ovu priliku da posvetite vrijeme sebi i razmazite se malo, jer ćete nakon toga biti još produktivniji.