Panika u bivšem splitskom hotelu za samce: Stanari strahuju da će ostati na ulici

Stambena zgrada na adresi Vukovarska 81 u Splitu, u lokalnim okvirima kolokvijalno nazvana 'hotel za samce', godinama je u neobičnoj situaciji sa stanarima kojima se odbija priznati njihov status i formalnim vlasnikom koji ne mari previše za svoju nekretninu. Prošlog tjedna ministar državne imovine Goran Marić najavio je da će Vlada uskoro predati zgradu u vlasništvo Grada Splita, a sami stanari uvjereni su da iza svega stoji pokušaj da ih se izbaci iz domova

'Otkrili smo da Brodosplit nije plaćao račune za vodu i da je nastao dug od 100 tisuća kuna, koji je usprkos našim upozorenjima na koncu podmirila država kroz proces sanacije i privatizacije. Potom smo s raznim državnim institucijama nastojali riješiti naš slučaj, no nailazili smo na zid', govori za tportal jedan od stanara ove zgrade.

Još 2000. godine zgrada je službeno postala državno vlasništvo, no njome je nastavio upravljati Brodosplit - kojemu su stanari nastavili plaćati najam, a direktno s plaća skidali su im se i troškovi struje, vode i komunalija. Sve do privatizacije škvera 2013. godine, kada nastaje novi zaplet.

'Svejedno, u posljenjih pet godina institucije poput Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) od nas su čak krile brojeve računa na koje bismo plaćali najam i režije te su nas na sve načine pokušavali prikazati kao nepoštene korisnike prostora.

Sami smo se organizirali i pronašli račun na koji smo, recimo, uplaćivali trošak vode. Godinama nas ignoriraju, umjesto da od najma i eventualne prodaje stanova državni proračun uprihodi milijune', objašnjava stanarka.

Nitko od njih zasad nije raspoložen za javne nastupe - em imaju dogovor da o tome odlučuje kompletno vijeće stanara, em neki ionako žive u neizvjesnosti. Stanje u splitskom škveru nije bajno, pa pored straha od gubitka posla i izbacivanja iz vlastitog doma ne treba im još pažnja medija.

Problem se, kako to obično biva, mogao riješiti jednom jedinom odlukom - prodajom stanova s prednošću za ljude koji se u njima nalaze u neprekidnom poštenom posjedu dulje od deset godina, što stoji u Zakonu o upravljanju državnom imovinom, ili dulje od pet godina, što stoji u uredbi sličnog naziva. Nije išlo.

Umjesto toga, agencije i uredi koji su se proteklih godina bavili državnim vlasništvom iskazali su se birokratiziranjem - a jednom prilikom su gotovo istodobno na adresu Grada Splita uputili dva dopisa potpuno kontradiktornog sadržaja. U prvome su upozorili gradsku vlast da prilikom izmjena Generalnog urbanističkog plana ne smije mijenjati namjenu državnih nekretnina, pa tako ni 'hotela za samce', da bi u drugome postavili pitanje - zašto se za ovaj objekt nije izvršila promjena namjene?

'Neće se dogoditi ništa dramatično'

U splitskoj gradskoj upravi za tportal nisu potvrdili neslužbenu informaciju da su preuzimanjem ove zgrade napravili uslugu Ministarstvu državne imovine, ali tvrde da njeni stanari nemaju od čega strahovati.

'Radi se samo o formalnom prijenosu vlasništva i ništa dramatično neće se dogoditi. Odmah nakon sjednice Vlade organizirat ćemo sastanak s predstavnicima stanara i pokušati riješiti ovaj problem', kazao nam je v.d. pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom Ivan Leko.

U Ministarstvu državne imovine, pravnom slijedniku svih tih agencija i ureda zaduženih za gospodarenje državnim vlasništvom, u neslužbenim razgovorima za tportal objašnjavaju da 'sasvim sigurno nije bila namjera izbaciti ljude na cestu'. Između ostalog, odluka o darovanju zgrade Gradu Splitu i priprema se upravo 'jer u ovakvim slučajevima lokalne jedinice znaju bolje'.

'Ministarstvo sustavno i aktivno surađuje s tijelima vlasti u općinama, gradovima i županijama kako bi se imovina u vlasništvu Republike Hrvatske privela svrsi, na korist lokalne zajednice' službeni je odgovor kojeg smo dobili iz Ministarstva.

Za svaki slučaj, kontaktirali smo i s poduzetnikom Ivanom Pulićem, za kojega se tvrdi da je bacio oko na ovu lokaciju. On je vlasnik dijela susjednih parcela na kojima želi izgraditi hotel, no za to mu je potrebna izmjena GUP-a.

'Ne, nikada nisam pokušavao, niti me zanima, niti ću uopće pokušati kupiti ili preuzeti 'hotel za samce'. Neka ljudi budu mirni', javno obećava Pulić.