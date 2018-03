Bili smo u Brodosplitu: Dokovi poluprazni, gazda kaže da se neće ni napuniti bez državne pomoći

Točno pet godina prošlo je otkako je Tomislav Debeljak preuzeo Brodosplit, najveće hrvatsko brodogradilište koje je u tom trenutku bilo i u najvećim problemima. Prigovaralo se da 'patuljak kupuje giganta', redali su se radnički prosvjedi i štrajkovi i sa zebnjom tumačilo nejasnu, krhku perspektivu nekad moćne tvrtke. U posljednjim trenucima, neposredno pred ulazak u Europsku uniju, Hrvatska je prepustila svoje škverove u privatne ruke, a ovih dana došlo je vrijeme za zbrajanje računa

'Europska komisija u pravilu ne izdaje ovakva mišljenja, niti je to dužna, ali vjerujem da će u ovom slučaju to učiniti. Mišljenje oko Brodosplita sasvim sigurno će biti pozitivno jer smo gotovo sve obveze oko restrukturiranja završili još 2016. godine, redovito smo im slali detaljne izvještaje i sve su prihvatili bez primjedbe. Očekujemo da će se oglasiti tijekom ove godine i što se nas tiče, što prije - to bolje', govori nam Debeljak.

Uoči ključnog suda Europske komisije, koja će procijeniti je li program restrukturiranja proveden zadovoljavajuće i de facto okrenuti palac gore ili dolje, tportal je posjetio Brodosplit i razgovarao s njegovim prvim čovjekom. Tomislav Debeljak djeluje vrlo mirno, dapače: tvrdi da je njegov glavni problem danas percepcija javnosti prema škverovima kao 'gutačima novca' i objašnjavanje da je u Splitu obavljen dobar posao. Ukratko rečeno, ova tvrtka već drugu godinu zaredom posluje u debelom plusu, pa on ne sumnja da će iz Bruxellesa za to stići i službeni certifikat.

Proteklih godina pojavljivale su se stanovite sumnje u izvještajima Državne revizije - koja je, tvrdi se, to samo prepisivala iz nalaza 'Hrvatske brodogradnje - Jadranbroda', no Vladini inspektori u svojim opsežnim izvještajima sve su demantirali.

'Nije točno, nijedno kašnjenje nije naša krivnja. Kupci u hodu rade modifikacije i treba shvatiti razliku između različitih vrsta brodova: tankeri se grade, a kruzeri stvaraju. Brod za Obalnu stražu je kasnio najprije zbog godine dana 'bijelog štrajka' u Brodarskom institutu, a onda je još godina dana potrošena na preinake. Nismo ni krivi ni dužni, dapače to ide na naš trošak - ali on je sada na ispitivanjima i u procesu predaje. Treba shvatiti i to da u slučaju 'normalnog' broda postoji provjera koja traje dva do tri tjedna i sažima se na šezdesetak stranica, a u ovom slučaju u suradnji s Ministarstvom obrane treba provesti točno 88 ispitivanja na oko dvije tisuće stranica. To je apsolutno razumljivo i jasno mi je da se nakon problema s avionima i helikopterima gleda svaka dlaka u jajetu. Na koncu, i našoj tvrtki to je bitno zbog reputacije i referenci', kaže Debeljak.

Pitamo ga za općenit dojam praznine na dokovima, ali i neispunjeno obećanje da će kroz restrukturiranje biti izgrađeno najmanje četrnaest brodova za 'vlastitu flotu'. Zasad je tu jedrenjak te superluksuzna jahta, koja je doduše pobrala niz priznanja u stručnoj javnosti i na specijaliziranim sajmovima, a on objašnjava da je - za razliku od često ležernih drugih hrvatskih škverova - pomno pazio da ne prihvati nijedan posao koji će rezultirati gubitkom.