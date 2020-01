Borut Pahor: Presuda za Sloveniju ništa ne mijenja, radujem se susretu s Milanovićem

Na današnju presudu suda EU-a, po kojoj taj sud nije nadležan za slovensku tužbu protiv Hrvatske, osvrnuo se u petak u svom govoru diplomatima akreditiranim u Ljubljani i predsjednik države Borut Pahor, ocijenivši da ona za Sloveniju "ništa ne mijenja"

"Štoviše, tom se odlukom suda obje države pozivaju da arbitražnu presudu i implementiraju", kazao je Pahor.

Pahor je kazao kako je uvjeren da će i Hrvatska prije ili kasnije prihvatiti svoju obvezu, te da se veseli budućem susretu s novoizabranim hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem.

"Njegovim izjavama o želji da se odnosi sa Slovenijom poboljšaju dajem veliki značaj", rekao je slovenski predsjednik.

Tumačenje kako je odlukom o nenadležnosti sud EU-a, kao i prijašnja Europska komisija, propustio Hrvatsku upozoriti na navodno kršenje vladavine prava, ali da Slovenija može biti zadovoljna jer je "postigla cilj" jer se u obrazloženju presude spominje da je arbitražna presuda važeća i da bi je obje strane sporazumno trebale primijeniti, dao je ranije u izjavi novinarima i ministar vanjskih poslova Miro Cerar.

On je ustvrdio kako nikako nije riječ o pobjedi hrvatskih argumenata, kako je to protumačio hrvatski premijer. Na pitanje o troškovima sudskog postupka, koji je prije dvije godine pokrenula vlada kojoj je bio na čelu Cerar, kazao je da prelaze 300.000 eura, ali da se radi o "bagatelnoj" svoti s obzirom na to da je sud EU-a zapravo potvrdio osnovno slovensko stajalište o validnosti arbitražnog rješenja.

Mediji i pravni stručnjaci: presuda je 'hladan tuš'

Slovenski mediji danas su, međutim, odluku europskog suda o nenadležnosti za tužbu protiv Hrvatske većinom ocijenili kao "hladan tuš" za Sloveniju, a sličnog je stajališta dio oporbe i pravnih stručnjaka. Poznata pravnica Vera Trstenjak, politički bliža oporbi, koja je nekada radila na sudu EU-a, kazala je da odluka europskog suda doduše ne utječe na valjanost arbitražne presude, da Slovenija nije ništa izgubila u pravnom ali jest u političkom smislu. Kako je dodala za mariborski list "Večer", čini se da je Hrvatska u pravnim sporovima sa Slovenijom "uvijek jedan korak naprijed" te da tužba možda nije bila dobro pripremljena. Slovenija bi i dalje morala inzistirati na arbitražnom rješenju te tražiti rješenja pomoću diplomacije, dodala je.

Profesorica prava iz Maribora Janja Hojnik izjavila je pak da je "poziv suda EU-a da učine sve za provedbu arbitražne presude najviše što smo i mogli dobiti", te dodala kako za nju odluka suda o nenadležnosti nije bila iznenađenje. U vezi s presudom suda EU-a oglasio se i oporbeni čelnik Janez Janša, bivši premijer i predsjednik najjače stranke u sadašnjem sazivu parlamenta. Odluka suda koji se za slovensku tužbu protiv Hrvatske proglasio nenadležnim znači da je "lijeva vlada" bez potrebe potrošila mnogo novaca bez velikog učinka, naveo je Janša na svom twitter računu.

Stručnjak za međunarodno pomorsko pravo i nekadašnji ministar prometa Marko Pavliha izjavio je pak za Slovensku tiskovnu agenciju STA da odluka suda i njeno obrazloženje treba poštovati te da je odluka suda EU-a formulirana "oprezno i s političkim predznakom". Po mom mišljenju nema drugoga puta nego da se Slovenija i Hrvatska vrate za pregovarački stol i da potraže kompromisni način za primjenu arbitražne presude, naveo je Pavliha.