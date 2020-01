Šarec razgovarao s Pahorom o prijevremenim izborima

Slovenski premijer Marjan Šarec sastao se u srijedu, dva dana nakon što je objavio svoju ostavku, s predsjednikom države Borutom Pahorom te u razgovoru s njim ponovio da je najbolje rješenje u sadašnjoj situaciji raspisivanje prijevremenih izbora

Pahor nakon susreta nije davao izjave, a prema navodima medija on bi početkom idućeg tjedna trebao početi formalne razgovore s vodstvima parlamentarnih stranaka o tome kako riješiti političku krizu nastalu ostavkom premijera i prijevremenim završetkom mandata vlade, nakon manje od godine i pol dana njena rada.

Pahor nakon prestanka mandata vlade, koja do izbora nove obavlja tekuće poslove, ima 30 dana vremena da eventualno, temeljem razgovora sa strankama, predloži parlamentu mandatara prijelazne vlade koja bi imala većinsku potporu zastupnika. Ako to ne učini, priliku za eventulano predlaganje mandatara nove vlade dobivaju stranke, a ako ni to ne uspije, Pahor je dužan raspisati izbore koji bi se održali u travnju ili svibnju.

Pahorov savjetnik i nekadašnji ustavni sudac Ernest Petrič izjavio je u srijedu, prije sastanka Pahora i Šareca, kako je njegovo osobno mišljenje da bi za državu bilo bolje rješenje od prijevremenih izbora da se formira prijelazna vlada, odnosno tehnička koalicija, ali da o tome s predsjednikom države nije razgovarao. Takva eventualna provizorna koalicija mogla bi obuhvatiti većinu stranaka u sadašnjem parlamentu, ali bez Liste Marjana Šareca (LMŠ), Socijalnih demokrata (SD) i Ljevice (L) koje su tu mogućnost unaprijed isključile, imala bi umjerenu parlamentarnu većinu od 53 do 58 zastupnika, nagađaju mediji u srijedu.

Kao potencijalne kandidate za mandatara koji bi vladu s tom većinom formirao navode predsjednika Stranke modernog centra (SMC) Zdravka Počivalšeka, predsjednika Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janšu i predsjednika demokršćanske stranke Nova Slovenija (NSI) Mateja Tonina.

Kako je objavila Slovenska televizija, formiranje neke tehničke prijelazne vlade u sadašnjem se trenutku čini izglednijim od raspisivanja prijevremenih izbora, pri čemu oni koji zagovaraju to rješenje kažu da bi se tako izbjegao višemjesečni politički "prazni hod" prije i nakon izbora u kojemu djeluje vlada u ostavci. Neki protivnici izvanrednih izbora ukazuju i na gospodarske posljedice moguće produžene političke krize te na potrebu da se stabilna vlada pripremi na rotacijsko predsjedanje Slovenije Vijećem Europske unije u drugoj polovici sljedeće godine.