Ovo su mjesto Hrvati i Mađari zajedno branili u Domovinskom ratu: 'Bili smo u totalnom okruženju'

Obrana Laslova od velikosprske agresije trajala je 152 dana, sve do 24. studenog 1991. godine, kada su se preostali branitelji i civili probili iz okruženja, u kojem su se nalazili nakon okupacije Vukovara. U obrani Laslova poginulo je 48 branitelja i civila.

Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako su branitelji Laslova, nakon što su dugo odolijevali napadima, odlučili hrabro krenuti u proboj iz neprijateljskog obruča, jer da to nisu učinili zasigurno bi ih čekala sudbina Vukovara i Ovčare.

Ratni zapovjednik obrane Laslova Ladislav Kočiš podsjetio je da su prve žrtve zabilježene još u kolovozu 1991. godine, a nakon pada Ernestinova 20. studenog 1991. godine branitelji su ostali u totalnom okruženju te bili izloženi snažnim tenkovskim i pješadijskim napadima.