Ovo su mjesto Hrvati i Mađari zajedno branili u Domovinskom ratu: 'Bili smo u totalnom okruženju'

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na poginule branitelje i civile u Laslovu je u ponedjeljak obilježena 34. godišnjica stradanja i privremene okupacije toga mjesta, koje su u Domovinskom ratu zajedno branili Hrvati i Mađari.
Obrana Laslova od velikosprske agresije trajala je 152 dana, sve do 24. studenog 1991. godine, kada su se preostali branitelji i civili probili iz okruženja, u kojem su se nalazili nakon okupacije Vukovara. U obrani Laslova poginulo je 48 branitelja i civila.
Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je kako su branitelji Laslova, nakon što su dugo odolijevali napadima, odlučili hrabro krenuti u proboj iz neprijateljskog obruča, jer da to nisu učinili zasigurno bi ih čekala sudbina Vukovara i Ovčare.
Ratni zapovjednik obrane Laslova Ladislav Kočiš podsjetio je da su prve žrtve zabilježene još u kolovozu 1991. godine, a nakon pada Ernestinova 20. studenog 1991. godine branitelji su ostali u totalnom okruženju te bili izloženi snažnim tenkovskim i pješadijskim napadima.
U napadu na Laslovo sudjelovao i Arkan
Stoga smo odučili krenuti u proboj, jer da nismo tako odlučili, ovdje bismo svi izginuli. Proboj je bio težak i naporan, ali smo uspjeli doći na slobodni teritorij, kazao je Kočiš.
Saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics istaknuo je da se mađarska manjina tijekom listopada i studenog prisjeća velikih žrtava koje je dala za slobodnu Hrvatsku. Ponosni smo na branitelje Laslova i nevjerovatnu hrabrost koju su pokazali kada je to bilo najteže, rekao je.
Načelnik osječko-baranjske Policijske uprave Ladislav Bece podsjeća da je zbog ratnih zločina protiv civila i ratnih zarobljenika policija kazneno prijavila jednog od zapovjednika bivše JNA Boru Ivanovića. Na tome se i dalje intenzivno radi, jer je cilj pronaći neposredne počinitelje.
Na žalost, Željko Ražnatović-Arkan, koji je bio ovdje u Laslovu, za svoje zločine nije odgovarao jer je u međuvremenu umro, kazao je Bece.