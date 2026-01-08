Eskalacija u Iranu, tisuće na ulicama: Vlasti isključile internet, Trump zaprijetio napadom

Diljem Irana večeras se, 12. noć zaredom, održavaju masovni proturežimski prosvjedi, koji su se iz Teherana proširili na niz velikih gradova, ali i na mjesta koja dosad nisu bila zahvaćena nemirima. U jeku eskalacije, vlasti su gotovo potpunu blokirali internet i telekomunikacije
Organizacija za internet-monitoring NetBlocks objavila je da je u Iranu zabilježen 'nacionalni prekid interneta', upozorivši da se radi o ozbiljnom kršenju prava građana na komunikaciju u ključnom trenutku. Slične podatke potvrdile su i kompanija Cloudflare te druge organizacije koje prate digitalnu cenzuru.
Prosvjedi zbog ekonomskog sloma prerastaju u otvoreni bunt
Nemiri su izbili 28. prosinca zbog kolapsa iranske valute, rasta cijena i pada životnog standarda, ali su se vrlo brzo pretvorili u otvorene proturežimske demonstracije. Kako piše Euronews, u četvrtak navečer tisuće ljudi izašle su na ulice Teherana i drugih gradova, skandirajući 'Smrt diktatoru!' i 'Smrt Islamskoj Republici!'
Tijekom prosvjeda došlo je do požara državne radiotelevizije IRIB u Isfahanu, potvrdio je BBC-jev istraživački tim anaalizirajući satelitske snimke. Iako uzrok požara službeno nije potvrđen, napadi na simbole državne propagande postali su učestali tijekom večerašnjih nemira.
Prosvjede je dodatno potaknuo Reza Pahlavi, sin svrgnutog iranskog šaha koji živi u egzilu, pozvavši građane da se okupe na masovnim prosvjedima. Svjedoci navode da su se, točno u dogovoreno vrijeme, čitave četvrti Teherana pretvorile u poprišta prosvjeda, a u nekim gradovima zatvorene su tržnice u znak solidarnosti.
Tisuće uhićenih, ubijeno nekoliko desetaka prosvjednika
Prema podacima agencije aktivista za ljudska prava HRANA, u dosadašnjim sukobima ubijeno je najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika sigurnosnih snaga, dok je više od 2200 ljudi uhićeno. Organizacija Iran Human Rights sa sjedištem u Norveškoj navodi čak 45 ubijenih demonstranata od početka nemira.
Perzijski BBC izvijestio je i o prosvjedima u više od 50 gradova i mjesta u kurdskim regijama, gdje su trgovine zatvorene u znak potpore prosvjedima.
Trump opet zaprijetio: Ako počnu ubijati, udarit ćemo vrlo snažno
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu, poručivši da će SAD 'vrlo snažno udariti' ako vlasti počnu masovno ubijati prosvjednike.
'Ako počnu ubijati ljude, kao što to imaju običaj činiti tijekom svojih nemira, platit će paklenu cijenu', rekao je Trump u intervjuu konzervativnom radijskom voditelju Hughu Hewittu, dodavši da Washington situaciju 'pomno prati'.
Iranske vlasti zasad ne priznaju razmjere prosvjeda, dok državna televizija izvještava znatno umjerenijim tonom. Tvrdi se da je riječ o izoliranim incidentima, iako snimke koje kruže društvenim mrežama – prije isključenja interneta – prikazuju velike mase ljudi na ulicama.