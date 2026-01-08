Eskalacija u Iranu, tisuće na ulicama: Vlasti isključile internet, Trump zaprijetio napadom

Organizacija za internet-monitoring NetBlocks objavila je da je u Iranu zabilježen 'nacionalni prekid interneta', upozorivši da se radi o ozbiljnom kršenju prava građana na komunikaciju u ključnom trenutku. Slične podatke potvrdile su i kompanija Cloudflare te druge organizacije koje prate digitalnu cenzuru.

Prosvjedi zbog ekonomskog sloma prerastaju u otvoreni bunt

Nemiri su izbili 28. prosinca zbog kolapsa iranske valute, rasta cijena i pada životnog standarda, ali su se vrlo brzo pretvorili u otvorene proturežimske demonstracije. Kako piše Euronews, u četvrtak navečer tisuće ljudi izašle su na ulice Teherana i drugih gradova, skandirajući 'Smrt diktatoru!' i 'Smrt Islamskoj Republici!'

Tijekom prosvjeda došlo je do požara državne radiotelevizije IRIB u Isfahanu, potvrdio je BBC-jev istraživački tim anaalizirajući satelitske snimke. Iako uzrok požara službeno nije potvrđen, napadi na simbole državne propagande postali su učestali tijekom večerašnjih nemira.