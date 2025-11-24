Udruga Gong dala devet prijedloga Vladi za veću transparentnost: 'Vladavina iza kulisa'

Izvršna direktorica Gonga Oriana Ivković Novokmet ocijenila je kako u desetoj godini mandata premijera Andreja Plenkovića, i šestoj godini zatvorenog Markovog trga, otvorenost institucija umjesto da napreduje, konstantno nazaduje. Dodala je i kako građani i dalje nemaju uvid u procese donošenja odluka, ključni dokumenti često nisu dostupni, ne postoje redovite konferencije za javnost, a uključivanje građana i struke u formiranje javnih politika drastično se smanjuje. Dosadašnje vlade premijera Plenkovića opisala je kao "vladavinu iza kulisa i donošenje odluka iza zatvorenih vrata" ističući tri kategorije argumenata.

"Prvo, postoji konspiracija u izradi zakona - kako bi se zakoni koristili kao alat za ostvarivanje stranačkih interesa. Drugo, namjerno se slabe ili potpuno zarobljavaju neovisne institucije, i treće - učestali su napadi na medije i civilno društvo s najviših razina vlasti." Zaključila je i kako transparentnost i otvorenost vlasti predstavlja dobrobit za građane i našu zemlju.

U sklopu toga, Gong je izdao i preporuke za otvorenost i transparentnost rada Vlade među kojima se, kao prva, ističe otvaranje Markova trga građanima, slijedi održavanje redovitih konferencija za javnost nakon sjednica Vlade i pravovremeno obavještavanje javnosti o temama i terminima tih sjednica. Osim toga, preporuke Gonga su i redovita objava svih relevantnih dokumenata na stranicama Vlade, reguliranje telefonskih sjednica Poslovnikom Vlade kojim bi se trebale propisati i vrste odluka o kojima se raspravlja na zatvorenom dijelu sjednica. Zaključno, Gong predlaže i otvaranje rasprava o europskim poslovima široj javnosti, reguliranje statusa posebnih savjetnika premijera, ministrica i ministara i obvezu osnivanja radnih skupina za izradu zakona ističući i kako javna savjetovanja nisu tek formalnost zakonodavne procedure.