Ovo je oružje koje je policija pronašla kod ubojice iz Drniša

Nikola Milina, glavni ravnatelj policije potvrdio je večeras da je policijska uprava Šibensko-kninska prije tri godine je ubojici iz Drniša Kristijanu Aleksiću oduzela oružje i streljivo iz kućne radinosti
U arhivi vijesti PU Šibensko-kninske tako stoji fotografija i vijest da je 17. travnja provedenim kriminalističkim istraživanjem u Drnišu, temeljem Naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik te je pronađeno improvizirano ručno izrađeno vatreno oružje kao i 42 komada streljiva što je privremeno oduzeto.
Pet pravomoćnih presuda
Protiv Aleksića je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koja je kasnije rezultirala optužnicom.
Policija je prema njemu imala ranijih postupanja, bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije su bile objedinjene u 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne.
Podsjetimo, policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi.
Aleksić je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.