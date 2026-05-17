arsenal u kući

Ovo je oružje koje je policija pronašla kod ubojice iz Drniša

V. B.

17.05.2026 u 22:30

Oružje pronađeno 2023. kod Aleksića
Oružje pronađeno 2023. kod Aleksića Izvor: Screenshot / Autor: Policija.hr
Bionic
Reading

Nikola Milina, glavni ravnatelj policije potvrdio je večeras da je policijska uprava Šibensko-kninska prije tri godine je ubojici iz Drniša Kristijanu Aleksiću oduzela oružje i streljivo iz kućne radinosti

U arhivi vijesti PU Šibensko-kninske tako stoji fotografija i vijest da je 17. travnja provedenim kriminalističkim istraživanjem u Drnišu, temeljem Naloga Županijskog suda u Šibeniku obavljena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik te je pronađeno improvizirano ručno izrađeno vatreno oružje kao i 42 komada streljiva što je privremeno oduzeto.

Pet pravomoćnih presuda

Protiv Aleksića je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koja je kasnije rezultirala optužnicom.

Policija je prema njemu imala ranijih postupanja, bilo je i pet pravomoćnih presuda, dvije su bile objedinjene u 15 godina zatvora, a dvije su bile uvjetne.

vezane vijesti

Podsjetimo, policija od sinoć intenzivno traga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem kojeg povezuje s ubojstvom 19-godišnjeg mladića u Drnišu, a građane je pozvala da mu se ne približavaju ako na njega naiđu jer je riječ o opasnoj i vjerojatno naoružanoj osobi.

Aleksić je već bio osuđen za ubojstvo 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa koje je počinio kao osamnestogodišnjak 27. svibnja 1994. godine te je početkom 2000-ih nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora zbog okrutnog i podmuklog ubojstva uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja.

Policija u Drnišu
  • Policija u Drnišu
  • Nikola Milina
  • Policija u Drnišu
  • Nikola Milina
  • Nikola Milina
    +13
Policija u Drnišu Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
potraga za ubojicom

potraga za ubojicom

FOTO Ulazi u Drniš pod blokadom: Kontroliraju se sva vozila
neugodno iskustvo

neugodno iskustvo

Putnik iz aviona Croatia Airlinesa otkrio što im je rekao pilot o incidentu u Splitu
neslužbeni rezultati

neslužbeni rezultati

Izbori u Novoj Gradiški: Grgić protiv Trnke iz HDZ-a u drugom krugu

najpopularnije

Još vijesti