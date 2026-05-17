Izbori u Novoj Gradiški: Grgić protiv Trnke iz HDZ-a u drugom krugu

Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.

Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača pa će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati za dva tjedna, u nedjelju, 31. svibnja.

U Novoj Gradiški na birališta je u nedjelju izašlo 44,55 posto birača od njih ukupno 11 300.