Majci sedmogodišnjeg dječaka treba pomoć za liječenje: 'Ruben treba svoju mamu'

Prijatelji i obitelj Mirele Tomić Čabrilo pozvali su građane na pomoć nakon što se bolest proširila na kosti, jetru, pluća i mozak, a terapija koja bi joj mogla produljiti život nije dostupna preko HZZO-a . Cilj akcije je prikupiti 120 tisuća eura za liječenje lijekom TDXd i povezane medicinske troškove.

Mireli je rak dojke dijagnosticiran 2019. godine, a iza nje su brojne operacije, terapije i zračenja. Posljednjih mjeseci stanje joj se dodatno pogoršalo zbog metastaza na mozgu te trenutačno čeka zračenje. Najveća joj je želja biti uz sina Rubena kada na jesen krene u prvi razred, a obitelj i prijatelji nadaju se da bi joj terapija mogla dati još vremena s djetetom.

‘Mirelina najveća želja je biti tu kad joj sin na jesen postane prvašić. Želi samo još vremena. A maleni Ruben treba svoju mamu’, stoji u objavi koja se širi društvenim mrežama.