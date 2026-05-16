HITAN APEL

Majci sedmogodišnjeg dječaka treba pomoć za liječenje: 'Ruben treba svoju mamu'

M.D.

16.05.2026 u 17:09

Mirela Tomić Čabrilo
Mirela Tomić Čabrilo Izvor: Društvene mreže / Autor: Društvene mreže
Bionic
Reading

Za Mirelu Tomić Čabrilo, majku sedmogodišnjeg dječaka koja se godinama bori s teškim oblikom raka dojke, pokrenuta je humanitarna akcija kako bi se prikupio novac za liječenje u Sloveniji

Prijatelji i obitelj Mirele Tomić Čabrilo pozvali su građane na pomoć nakon što se bolest proširila na kosti, jetru, pluća i mozak, a terapija koja bi joj mogla produljiti život nije dostupna preko HZZO-a. Cilj akcije je prikupiti 120 tisuća eura za liječenje lijekom TDXd i povezane medicinske troškove.

vezane vijesti

Mireli je rak dojke dijagnosticiran 2019. godine, a iza nje su brojne operacije, terapije i zračenja. Posljednjih mjeseci stanje joj se dodatno pogoršalo zbog metastaza na mozgu te trenutačno čeka zračenje. Najveća joj je želja biti uz sina Rubena kada na jesen krene u prvi razred, a obitelj i prijatelji nadaju se da bi joj terapija mogla dati još vremena s djetetom.

‘Mirelina najveća želja je biti tu kad joj sin na jesen postane prvašić. Želi samo još vremena. A maleni Ruben treba svoju mamu’, stoji u objavi koja se širi društvenim mrežama.

Kako pomoći

Organizatori akcije pozvali su sve koji su u mogućnosti da pomognu donacijom ili dijeljenjem apela.

Primatelj: Mirela Tomić Čabrilo

IBAN: HR6224020063104605841

Opis plaćanja: Troškovi liječenja za Mirelu

Za uplate iz inozemstva: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka SWIFT/BIC: ESBCHR22

Naveli su i da, ako sustav javlja grešku pri uplati, treba promijeniti model plaćanja iz 99 u 00.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sjever italije

sjever italije

Horor u Modeni: Autom se zabio u pješake u središtu grada, sedmero ozlijeđenih
premlaćivanje pomorca

premlaćivanje pomorca

Rinčić: Šutnja i ravnodušnost prema nasilju otvaraju prostor njegovoj normalizaciji
uvala luka

uvala luka

Na Korčuli se sprema uklanjanje bombe iz Drugog svjetskog rata

najpopularnije

Još vijesti