Majci sedmogodišnjeg dječaka treba pomoć za liječenje: 'Ruben treba svoju mamu'

Za Mirelu Tomić Čabrilo, majku sedmogodišnjeg dječaka koja se godinama bori s teškim oblikom raka dojke, pokrenuta je humanitarna akcija kako bi se prikupio novac za liječenje u Sloveniji
Prijatelji i obitelj Mirele Tomić Čabrilo pozvali su građane na pomoć nakon što se bolest proširila na kosti, jetru, pluća i mozak, a terapija koja bi joj mogla produljiti život nije dostupna preko HZZO-a. Cilj akcije je prikupiti 120 tisuća eura za liječenje lijekom TDXd i povezane medicinske troškove.
Mireli je rak dojke dijagnosticiran 2019. godine, a iza nje su brojne operacije, terapije i zračenja. Posljednjih mjeseci stanje joj se dodatno pogoršalo zbog metastaza na mozgu te trenutačno čeka zračenje. Najveća joj je želja biti uz sina Rubena kada na jesen krene u prvi razred, a obitelj i prijatelji nadaju se da bi joj terapija mogla dati još vremena s djetetom.
‘Mirelina najveća želja je biti tu kad joj sin na jesen postane prvašić. Želi samo još vremena. A maleni Ruben treba svoju mamu’, stoji u objavi koja se širi društvenim mrežama.
Kako pomoći
Organizatori akcije pozvali su sve koji su u mogućnosti da pomognu donacijom ili dijeljenjem apela.
Primatelj: Mirela Tomić Čabrilo
IBAN: HR6224020063104605841
Opis plaćanja: Troškovi liječenja za Mirelu
Za uplate iz inozemstva: Erste&Steiermärkische Bank d.d. Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka SWIFT/BIC: ESBCHR22
Naveli su i da, ako sustav javlja grešku pri uplati, treba promijeniti model plaćanja iz 99 u 00.