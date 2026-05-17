Anušić odgovorio na Penavine prozivke: Ne guramo nikoga po strani

V. B.

17.05.2026 u 21:29

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Ivan Penava prozvao je premijera i predsjednika Sabora, nezadovoljan jer nije bio izaslanik na Bleiburgu

'Nema mjesta ni za kakvu kritiku. Svi mi cijenimo i poštujemo to što se učinilo i što se radi u zadnjih godinu/dvije dana kada govorimo o rasvjetljavanju zločina iz Drugog svjetskog rata prema hrvatskim vojnicima i hrvatskim civilima. Njihovo obilježavanje i evidencija svih onih koji su poginuli te pronalazak svih onih koji su poginuli, čiji su posmrtni ostaci diljem bivše Jugoslavije', kazao je Ivan Anušić ministar obrane u RTL-u Danas.

Upitan gura li i HDZ po strani Domovinski pokret kako tvrdi Penava rekao je da ne gura nitko nikoga po strani, zna se vrlo dobro tko je koju ulogu odigrao u cijelom tom procesu.

'Siguran sam da uvijek postoji mjesto i vrijeme gdje će se o tome razgovarati. Svaki tjedan imamo sastanak koalicije, svaki tjedan sjedimo i razgovaramo. Razgovarat ćemo i o tome i nema nikakvog razloga za paniku, niti ima bilo kakvog razloga za bilo kakvo nezadovoljstvo', kazao je Anušić.

Na pitanje ima li pukotina u koaliciji i hoće li opstati do kraja rekao je da vjeruje da će koalicija opstati 'jer nema ni jedan razlog da se ta koalicija raspadne'.

