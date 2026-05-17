Putnik iz aviona Croatia Airlinesa otkrio što im je rekao pilot o incidentu u Splitu

Iako informacije o tijeku istrage još nisu poznate, istražitelji su zasigurno već obavili razgovor s pilotom te je izuzeta tzv. crna kutija kako bi se utvrdili svi parametri leta i kako je tekla sama komunikacija unutar pilotske kabine, ali i s Kontrolom leta, piše Krešimir Žabec, novinar Jutarnjeg lista.

I dok službenih informacija nema na jednom forumu specijalizirane aviostranice javila se osoba koja tvrdi da je u tom trenutku bila u zrakoplovu. Prema njezinim tvrdnjama, pilot je proceduru prekidanja polijetanja započeo samo nekoliko sekundi prije nego što je dosegnuo brzinu za polijetanje. Tvrdi da je pilot nakon zaustavljanja zrakoplova putnicima objasnio da je razlog probušena guma . Prema njezinim navodima, kada su napuštali zrakoplov, vidjela je probušenu gumu na prednjoj strani.

U zrakoplovu su se nalazila 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe uklonile su zrakoplov.

Inače Airbusu A220-300 koji je sudjelovao u incidentu jedan je od 15 koje je Croatia Airlines kupila za pola milijarde eura. U pogonu je nešto manje od godine dana s oko dvije tisuće sati leta.